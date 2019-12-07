蔡英文、王定宇東區聯合競選總部成立　蔡英文力薦王定宇

▲蔡英文、王定宇東區聯合競選總部在東區成立，總統蔡英文親自站台力挺王定宇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文、王定宇東區聯合競選總部，7日在東區自由路正式成立，除總統蔡英文親臨現場外，行政院副院長陳其邁、前總統府秘書長陳唐山，台南市長黃偉哲，島㠗天光滅火器、台灣隊長原唱大支，歌手林宗興等也到場為王定宇讚聲開唱，共計吸引6000餘名鄉親到場，擠爆自由路會場。

前總統府秘書長陳唐山表示，4年前他交棒給王定宇，檢視4年來的表現，王定宇沒有讓鄉親失望，陳唐山呼籲第六選區鄕親，票投蔡英文、王定宇，展現出台南人的驕傲。

總統蔡英文致詞時強調，國防，外交屬總統職權，王定宇長期在國防外交委員，協助政務的推動，所以她與王定宇是最佳組合。蔡英文表示，中國對台灣的文攻武嚇從未稍減，面對威脅她從未妥協與退卻，2020這場選戰全世界都在看，她呼籲到場的郷親，全力支持她與王定宇連任，來展現台灣人捍衞民主自由的決心。

面對前來支持的鄉親，王定宇強調，他從28歲開始，在東區擔任三屆市議員，他的政治啓蒙於東區，他與東區的市民、土地同喜同悲。王定宇表示，由東門城到歸仁，龍崎的182線，是大台南未來最重要的生命線，中硏院、工硏院、國硏院、綠能科技園區等重大工程正如火如荼興設中，他會與所有鄉親牽手，讓第六選區成為大台南最繁榮的廊帶。

另針對國民黨不分區名單爭議，王定宇認為，國民黨這份名單有不少吳斯懷們，讓台灣深陷一國兩制危機，他懇請鄉親全力支持蔡英文與民進黨，來共同守護台灣的民主與自由。