22死！泰列車撞倒塌起重機脫軌　目擊者：車廂被切半

記者詹雅婷／綜合報導

泰國14日一列載195人的客運列車撞上高鐵施工倒塌的建築起重機，造成22人死亡、79人受傷。有消息稱起重機砸在列車上，但依據初步報告顯示，當時起重機墜落在鐵軌上，行進列車撞上，隨後導致更多施工材料掉落在列車上。泰國副總理兼交通部長Phipat Ratchakitprakarn已下令對事故原因展開全面調查。

▲泰國14日發生重大列車事故，造成22人死亡、79人受傷。（圖／路透）

起重機墜落鐵軌 列車正面撞上

曼谷郵報、BBC等報導，這起事故發生在距離曼谷東北方約230公里的鐵道路段，當時現場正進行曼谷-廊開高速鐵路工程，但起重機因不明原因突然倒塌，掉落在鐵軌上。這狀況造成第21號列車正面撞上倒塌的起重機，除了車體損毀，上方的建築材料也隨之砸落。

▲初步調查，起重機墜落在鐵軌上，行進列車撞上，隨後導致更多施工材料掉落在列車上。（圖／達志影像／美聯社）

目擊者聽到巨響

當地54歲居民Mitr Intrpanya向法新社透露，當時他有聽到一聲巨響，隨後又傳來兩次爆炸聲，「當我趕過去看發生了什麼事時，發現起重機壓在列車上，起重機的金屬部分擊中第二節車廂，整個車廂像被切成兩半」。

搶救人命！搜救人員破壞車體

由於現場起火且車體嚴重變形，救援人員獲報後立即出動，並使用機具把受困乘客救出，多名傷者被緊急送往周邊醫院接受治療。

泰國國家鐵路局（State Railway of Thailand, SRT）證實，這列火車共有3節車廂，根據座位表紀錄，車上共載有195名乘客與工作人員，但實際人數可能有所不同。警方表示，這起事件已造成22人死亡，另有79人受傷，其中8名傷者傷勢嚴重。

▲救援人員獲報後立即出動，並使用機具把受困乘客救出。（圖／達志影像／美聯社）

泰國下令全面調查

泰國副總理兼交通部長Phipat Ratchakitprakarn表示，已收到相關報告，並下令鐵路局針對事發原因展開調查。

此次事發的鐵路橋樑是中泰鐵路（曼谷-廊開高速鐵路）第一期建設階段（曼谷至呵叻）。這項工程自2017年動工，屬於中國「一帶一路」倡議的一環，原定計畫在2028年透過寮國將曼谷與中國昆明相連。