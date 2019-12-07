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蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立　綠營力挺台南最關鍵一席！

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▲「蔡英文、林宜瑾永康聯合競選總部」暨「蔡英文台南溪南競選總部」成立大會，副總統參選人賴清德等人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲副總統參選人賴清德等人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「蔡英文、林宜瑾永康聯合競選總部」暨「蔡英文台南溪南競選總部」成立大會7日成立，競總指出現場超過萬人在寒風中展現意志，要把林宜瑾送進立法院。

▲「蔡英文、林宜瑾永康聯合競選總部」暨「蔡英文台南溪南競選總部」成立大會，副總統參選人賴清德等人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副總統參選人賴清德率領台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁、民主進步黨秘書長羅文嘉、立法院副院長蔡其昌、立法委員王定宇和林俊憲、以及永康在地楊中成等20位市議員到場力挺，並由台灣隊長大支和董事長樂團獻聲站台，並在林宜瑾壓軸呼籲中，拜託鄉親支持林宜瑾，讓台南揮出全壘打6席全上！

▲「蔡英文、林宜瑾永康聯合競選總部」暨「蔡英文台南溪南競選總部」成立大會，副總統參選人賴清德等人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德指出，林宜瑾有非常完整的訓練，林宜瑾出身野百合學運爭取國會改選及總統直選，廢除刑法100條時也在李鎮源院士身邊，她進入國會一定和台灣人站在一起。林宜瑾也擔任第六屆議員，台南市政打拼，需要專業的立法委員在中央爭取經費。因此，為守護台灣、為發展台南，我們都要支持林宜瑾高票當選。

林宜瑾擔任市議會民進黨團總召和幹事長，協助落實人民意志廢除小型工程款，把經費用在刀口上推動建設，也和黨團議員共同對抗黑金，面對公義不假顏色，非常勇敢。林宜瑾關心的市政範圍非常廣，包含教育落實12年國教、學校設施設備認真爭取，永康鹽行國中的新建站在第一線，永康淹水問題也逐步改善，大灣交流道已完成且持續改善周邊交通，也在林宜瑾質詢之下在永康開一座新的總圖書館，並要蓋全市最大的公園。

賴清德表示，像林宜瑾這樣有經驗、訓練完整的議員，如果能夠進入立法院，絕對能幫台南爭取更多建設，讓台南市未來更加進步。

▲「蔡英文、林宜瑾永康聯合競選總部」暨「蔡英文台南溪南競選總部」成立大會，副總統參選人賴清德等人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德指出，香港事件讓台灣人很憂心，香港遊行超過百萬人走上街頭，警察衝進校園抓學生，學生也不怕。在香港區議會選舉，民主陣營拿下86％席次，可以看出香港人追求自由民主的意志，「這麼晚、這麼冷，大家一點都不怕冷站在這邊，我們都要守護台灣，國際社會看完香港以後，現在注意台灣的選舉，一定要讓蔡英文、賴清德大贏，讓林宜瑾過關，讓國會過半。」

賴清德表示，台南過去5席立委都是全壘打，現在多1席就是林宜瑾這席，也是他最關心、最關鍵的1席。拜託鄉親延續台南優良傳統，揮出台南6席全壘打，為民進黨國會過半打下基礎。

林宜瑾強調，她在過去30年來一步一腳印，爭取台灣自由民主、經過六次選舉檢驗，拜託鄉親支持林宜瑾，讓台南敲出全壘打6席全上，支持蔡英文、賴清德，讓台灣贏得最後的勝利。

▲「蔡英文、林宜瑾永康聯合競選總部」暨「蔡英文台南溪南競選總部」成立大會，副總統參選人賴清德等人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭文燦表示，中共用種種手法要操作台灣選舉，是現在進行式。台灣要保護超過四十年打拼出來的台灣民主，林宜瑾是台南最關鍵的一席，守住林宜瑾就是挺蔡英文、就是挺台灣主權。鄭文燦認為，韓國瑜當市長政策跳票，當總統也沒準備、沒內容，甚至用說粗話來代表自己接地氣，這是侮辱台灣民主、侮辱台灣人的智慧。

潘孟安指出，屏東失去1席，屏東人很不捨，現在把這席的寄望交給林宜瑾。林宜瑾在2010年縣市合併前，已經通過黨內初選提名為永康市長候選人，後來因縣市合併而失去擔任行政首長大顯長才的機會。潘孟安表示，這說明林宜瑾是非常優秀的人才，以她的資歷進入國會，絕對會有亮眼的表現，不只會爭取建設和福利，更會為台灣人守護台灣的民主和驕傲。台南最關鍵的一席就是林宜瑾，鄉親栽培20年，20年磨一劍，我們要支持林宜瑾前進國會。

林宜瑾是蔡英文和賴清德最重視的1席，台灣的民主進步是一代接一代，這場選舉不是跟國民黨拚、是跟共產黨拚，手中這張票是台灣人的，這票不能給會出賣台灣的人，這票要堅定投給林宜瑾、投給蔡英文，讓我們台灣人光榮驕傲。

林宜瑾擔任6屆議員，對市政、建設及法令非常熟悉，要讓她更上層樓，在立法院把台南的建設討回來，繼續為台南人服務，為地方發展來努力。

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