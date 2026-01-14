曾精準預測賴瑞隆勝出　沈政男再預測：陳亭妃贏林俊憲5個百分點

▲民進黨立委陳亭妃。（記者林東良翻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，今（14日）晚間執行台南市長初選民調，廝殺激烈的台南「妃憲大戰」是此次初選壓軸。對此，先前精準預測賴瑞隆勝出的精神科醫師沈政男再度預測，陳亭妃會以差距會在五個百分點左右勝出，超過誤差範圍，怎麼會以為台南黨內初選，民進黨會讓萊爾校長屬意的人出線？當然讓數據最高的人去打最有把握的仗。

沈政男日前精準預測民進黨高雄初選結果，當時他表示，民調要看「不偏任何黨」那一欄，是不是只有賴瑞隆領先柯志恩兩趴，民進黨其他人都略輸？這就對了，因此，賴瑞隆將勝出，重點來了，賴瑞隆與柯志恩就是在伯仲之間，差距很小；2026選舉最精彩也最重要就是高雄這一局。

沈政男今日再預測民進黨台南初選，他貼出陳亭妃的照片表示，雖然只是黨內初選民調，自己就不講出候選人名字了，但大家應該都看得出來他的預測，而且，差距會在五個百分點左右，超過誤差範圍。

沈政男表示，看政治，不能靠直覺！怎麼會以為台南的黨內初選，民進黨會讓萊爾校長屬意的人出線？都都說要進行民調了，當然就是讓數據最高的人去打最有把握的仗。

沈政男直言，台南市長這一局，2026還是民進黨的，這沒辦法，藍白的長期經營仍有不足，雖然民進黨已經一代不如一代。