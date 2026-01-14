　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸甜美網紅確診「骨癌截肢」遭父母拒往來　她苦笑：媽說我是累贅

▲夏夏化療時樂觀自拍。（圖／翻攝自抖音）

▲夏夏化療時樂觀自拍。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥一名23歲網紅夏夏，18歲確診骨肉瘤後，獨自撐過截肢等6次重大手術，5年來一路與癌症對抗。她近日再度傳出癌細胞轉移至肋骨與胸膜，需展開新一輪治療，但她仍以「一條腿換一條命」的態度面對病情，其社群帳號年齡欄填寫的「100歲」，也成為網友眼中最倔強的生命宣言。

▲夏夏19歲截肢。（圖／翻攝自抖音）

▲夏夏在抖音上擁有45.2萬名粉絲。（圖／翻攝自抖音）

據《大象新聞》報導，夏夏2019年高考前身體出現異狀，右腿經常劇痛，甚至在數學考試中當場暈倒，送醫檢查後確診為骨肉瘤，奶奶求父母帶她去北京就醫。2019年至2021年間，她陸續接受右腿截肢、肺部切除等6次大型手術，對於失去右腿，她曾平靜表示，「一條腿換一條命，很值得。」

▲▼陸正妹確診「骨癌截肢」遭父母斷絕關係。（圖／翻攝自抖音）

▲夏夏表示，母親陪自己就醫一年後，便承受不住壓力跟她斷絕關係了。（圖／翻攝自抖音）

▲夏夏表示，母親陪自己就醫一年後，便承受不住壓力跟她斷絕關係了。（圖／翻攝自抖音，上同）

治療期間，夏夏幾乎是獨自承受一切。她透露，父親在她生病後從未探望，母親則在一年後與她斷絕聯繫，甚至直言她是「累贅」。在缺乏家庭支持的情況下，她自己簽署6次手術同意書、存錢購買義肢，輾轉各地求醫。

▲▼陸正妹確診「骨癌截肢」遭父母斷絕關係。（圖／翻攝自抖音）

▲夏夏自己存錢買義肢。（圖／翻攝自抖音）

▲夏夏自己存錢買義肢。（圖／翻攝自抖音，上同）

為了負擔龐大的醫療費用，夏夏曾擺攤販售手工藝品，努力維持生活與治療開銷。她樂觀、堅強的身影被路人拍下後在網路流傳，引發大量網友關注與聲援。

然而，病情並未就此結束。2026年初，夏夏再度檢查出癌細胞轉移至肋骨與胸膜，目前正在上海瑞金醫院評估治療方案，預計接受新一輪化療、標靶治療及手術。自2023年8月以來，她已完成10次化療及2次手術。

▲▼夏夏樂觀在社群上分享生活。（圖／翻攝自抖音）

▲▼夏夏樂觀在社群上分享生活。（圖／翻攝自抖音）

▲▼陸正妹確診「骨癌截肢」遭父母斷絕關係。（圖／翻攝自抖音）

面對反覆打擊，夏夏仍未放棄希望。她在社群平台將年齡欄填為「100歲」，象徵向命運借時間、與病魔對抗的決心，相關貼文下方湧入大量留言，網友紛紛替她打氣，「公主，請一定要恢復健康。」

