黃國昌率團20小時旋風訪美　拜會貿易代表署、國務院、AIT、戰爭部

▲民眾黨訪美團合照。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，今（14日）清晨返台後，上午召開記者會說明。面對外界質疑會面的對象，隨行的立院黨團主任陳智菡說，這次訪美團拜會的部門包括美國貿易代表署、國務院、AIT總部以及戰爭部等；黃國昌說，訪美一事從去年8月開始規劃，但因故無法成行，一路延後到今年，感謝AIT同仁熱心安排。

陳智菡說，這次訪美團拜會的部門包括美國貿易代表署、國務院、AIT總部以及戰爭部，民眾黨充分表達台灣人的疑慮，透過民調向美國說明，為什麼台灣對於這樣的軍購預算有疑慮，主要就是黑箱爭議太多。1.25兆軍購特別條例缺乏資訊透明，讓國會監督形同虛設，美方也充分了解，也認為應該依民主程序送到國會監督審查；此外，龐大的軍購案橫跨8個年度預算，採購項目是不是真的符合台灣的需求，這也是讓國人高度關心的。

針對訪美行程的規劃，是AIT安排還是民眾黨主動到美訪問？黃國昌說，訪問美國的事情從去年8月開始規劃，但是後來基於其他考慮，本來在9月上旬去，但沒辦法成行。到了12月17日美國國務院公布5項會放在特別條例裡面的軍售案後，他馬上請子宇跟美方聯繫，針對這件事情，民眾黨希望得到更多資訊，且有當面溝通機會。

黃國昌說，AIT得到資訊後，非常熱心開始相關安排，所以特別感謝美方同仁在聖誕、元旦假期不斷協助這次的參訪，讓民眾黨能在一天時間內把所有會議安排妥當。

黃國昌表示，一天就把所有會議安排妥當這件事，是這次出訪非常重要的請求，感謝AIT同仁讓這件事情發生。他提到，具體出訪日期，從11日，更早的5日、12日、19日、26日，都在規劃範圍內，最後不斷來回、訊息交換，確定在10日出訪。

國際部前主任林子宇說，去年就有出訪規劃，但因諸多因素，是由我方主動延期。她說，非常感謝美方在極短時間內完成相關規劃，除了剛剛透露的幾個拜會部門，還有不能透露的單位；在華府時，也有不少智庫、幕僚希望能拜會主席，但考量時間因素，只能期待未來還有機會。

▲民眾黨訪美團返台記者會。（圖／記者黃克翔攝）