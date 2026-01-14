　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌率團20小時旋風訪美　拜會貿易代表署、國務院、AIT、戰爭部

▲▼民眾黨訪美團合照。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨訪美團合照。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，今（14日）清晨返台後，上午召開記者會說明。面對外界質疑會面的對象，隨行的立院黨團主任陳智菡說，這次訪美團拜會的部門包括美國貿易代表署、國務院、AIT總部以及戰爭部等；黃國昌說，訪美一事從去年8月開始規劃，但因故無法成行，一路延後到今年，感謝AIT同仁熱心安排。

陳智菡說，這次訪美團拜會的部門包括美國貿易代表署、國務院、AIT總部以及戰爭部，民眾黨充分表達台灣人的疑慮，透過民調向美國說明，為什麼台灣對於這樣的軍購預算有疑慮，主要就是黑箱爭議太多。1.25兆軍購特別條例缺乏資訊透明，讓國會監督形同虛設，美方也充分了解，也認為應該依民主程序送到國會監督審查；此外，龐大的軍購案橫跨8個年度預算，採購項目是不是真的符合台灣的需求，這也是讓國人高度關心的。

針對訪美行程的規劃，是AIT安排還是民眾黨主動到美訪問？黃國昌說，訪問美國的事情從去年8月開始規劃，但是後來基於其他考慮，本來在9月上旬去，但沒辦法成行。到了12月17日美國國務院公布5項會放在特別條例裡面的軍售案後，他馬上請子宇跟美方聯繫，針對這件事情，民眾黨希望得到更多資訊，且有當面溝通機會。

黃國昌說，AIT得到資訊後，非常熱心開始相關安排，所以特別感謝美方同仁在聖誕、元旦假期不斷協助這次的參訪，讓民眾黨能在一天時間內把所有會議安排妥當。

黃國昌表示，一天就把所有會議安排妥當這件事，是這次出訪非常重要的請求，感謝AIT同仁讓這件事情發生。他提到，具體出訪日期，從11日，更早的5日、12日、19日、26日，都在規劃範圍內，最後不斷來回、訊息交換，確定在10日出訪。

國際部前主任林子宇說，去年就有出訪規劃，但因諸多因素，是由我方主動延期。她說，非常感謝美方在極短時間內完成相關規劃，除了剛剛透露的幾個拜會部門，還有不能透露的單位；在華府時，也有不少智庫、幕僚希望能拜會主席，但考量時間因素，只能期待未來還有機會。

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-林子宇,王安祥,黃國昌,陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨訪美團返台記者會。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

政治熱門新聞

相關新聞

黃國昌稱透過美國務院才知3,000億軍購　綠打臉：去年就公告

黃國昌稱透過美國務院才知3,000億軍購　綠打臉：去年就公告

針對民眾黨立委黃國昌赴美返台後，質疑1.25兆元國防特別預算內容，對此，民進黨發言人吳崢今（14日）回應，黃國昌宣稱特別預算中有相當比例與對美軍購無關，此說法意圖混淆視聽、誤導國人，既不誠實，也不負責任。整體國防特別條例是在與美方就台灣當前國防強化需求進行通盤研析後所規劃，每一項目都關鍵、缺一不可，核心目的在於全面強化台灣的國防能力與整體韌性。

陳智菡嗨喊黃國昌赴美「民進黨嚇到要報告軍購」　但議程上週就確定

陳智菡嗨喊黃國昌赴美「民進黨嚇到要報告軍購」　但議程上週就確定

黃國昌控3000億軍購卻編1.25兆　王定宇列細項打臉

黃國昌控3000億軍購卻編1.25兆　王定宇列細項打臉

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

關鍵字：

黃國昌民眾黨

讀者迴響

