政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡嗨喊黃國昌赴美「民進黨嚇到要報告軍購」　但議程上週就確定

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（14日）開記者會，民眾黨呼籲，國防部下禮拜會到立法院外交國防委員會，透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。民眾黨團主任陳智菡也大酸青鳥崩潰，黃國昌告知美方賴政府黑箱軍購特別條例，民進黨才要來報告。召委王定宇受訪時則表示，確實這在過去十天都已經在討論，這是原定的，國防部長顧立雄有跟他溝通，上週就擬定了全程機密，確定議程。王定宇表示，在說明之前，政府跟友盟國家應該有先進行相關的溝通，這次機密報告相當程度尊重友盟態度。

陳智菡今秀出一張國防外交委員會議程表，並表示，青鳥又要崩潰了嗎？黃國昌率團赴美，告知美國政府官員賴清德政府一直黑箱遮蓋1.25兆軍購特別條例後，民進黨終於要來報告了，溫馨。

對於國防部報告，王定宇表示，有，這在過去十天都在討論，這是原定的。要了解有關國防特別預算的特別條例，條例部分一直沒辦法付委，所以國防部長顧立雄有跟他溝通。國防部願意跟國防委員來進行相關的說明。上個禮拜就擬定了全程機密，以及做國防預算特別條例相關的報告案。這是上禮拜確定的。

王定宇指出，至於黃國昌是怎麼知道的、是夢到的還是怎麼樣的，他並不曉得。但早就確定要進行這個部分。王也表示，個人意見。有關這種牽涉到對美採購或者是對友盟國家採購的案子，過去是在預算定案之後才有所謂公開說明。這一次因為藍白聯手的阻撓，確實對國家影響很大，對國際也很容易產生錯誤的認知，傳遞錯誤危險的訊號。

國防部願意先來說明，王定宇推斷，政府跟友盟國家應該有先進行相關的溝通，畢竟這1.25兆特別預算條例在編列過程中，跟相關友盟國家是密集討論了相當長的時間。不是隨便拿一張紙畫出1.25兆，而是從防空力量的建立，所謂的「台灣盾」、指管系統的現代化、不對稱戰力，以及反無人機、反無人船的戰力在台灣建置。

王定宇表示，另外最重要的就是軍備、軍需的在台生產、自給自足，讓台灣融入全球國防產業鏈，以及戰時的時候能夠自給自足。這是條例裡面有提到，過去一直在討論的。內容其實牽涉到很多重要友盟提供的技術移轉、技術協助。個人認為，會進行這個機密的報告，相當程度要尊重友盟的態度。

王定宇指出，相信友盟的態度應該是樂見，透過溝通的方式，先善意看待藍白如果只是不了解，讓他們了解之後，盡快讓提升2,300萬人安全的特別預算的條例先付委審查，接下來再來討論個別的細項。

對相關議程，國民黨籍外交國防委員會委員徐巧芯則認為，條例本身就沒有「密」的可能性，後續有預算進來，才可能有一些要開秘密會議，所以她覺得應該要先開公開會議，機密的部分再另外開機密會議，此次安排就只是演給大家看而已。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

黃國昌控3000億軍購卻編1.25兆 王定宇列細項打臉

黃國昌控3000億軍購卻編1.25兆 王定宇列細項打臉

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時。黃國昌說，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億左右，其他很大比例不是對美採購，但內容是什麼他也不知道。對此，國防外交委員會召委王定宇今（14日）受訪時解釋，1.25兆是分8年，平均每年1,500億，且國防預算會分成「軍投」、「作業維持」跟「人員費」三大類，怎麼會只有對美採購？條例通過後才能依此編預算，到時候有細項，藍白想刪什麼都做的到，不要連付委都不肯，編藉口擋預算。

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

黃國昌率團20小時旋風訪美　拜會貿易代表署、國務院、AIT、戰爭部

黃國昌率團20小時旋風訪美　拜會貿易代表署、國務院、AIT、戰爭部

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

關鍵字：

黃國昌國防部民眾黨軍購軍購預算陳智菡特別條例顧立雄王定宇徐巧芯

讀者迴響

