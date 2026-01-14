陳智菡嗨喊黃國昌赴美「民進黨嚇到要報告軍購」　但議程上週就確定

▲民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（14日）開記者會，民眾黨呼籲，國防部下禮拜會到立法院外交國防委員會，透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。民眾黨團主任陳智菡也大酸青鳥崩潰，黃國昌告知美方賴政府黑箱軍購特別條例，民進黨才要來報告。召委王定宇受訪時則表示，確實這在過去十天都已經在討論，這是原定的，國防部長顧立雄有跟他溝通，上週就擬定了全程機密，確定議程。王定宇表示，在說明之前，政府跟友盟國家應該有先進行相關的溝通，這次機密報告相當程度尊重友盟態度。

陳智菡今秀出一張國防外交委員會議程表，並表示，青鳥又要崩潰了嗎？黃國昌率團赴美，告知美國政府官員賴清德政府一直黑箱遮蓋1.25兆軍購特別條例後，民進黨終於要來報告了，溫馨。

對於國防部報告，王定宇表示，有，這在過去十天都在討論，這是原定的。要了解有關國防特別預算的特別條例，條例部分一直沒辦法付委，所以國防部長顧立雄有跟他溝通。國防部願意跟國防委員來進行相關的說明。上個禮拜就擬定了全程機密，以及做國防預算特別條例相關的報告案。這是上禮拜確定的。

王定宇指出，至於黃國昌是怎麼知道的、是夢到的還是怎麼樣的，他並不曉得。但早就確定要進行這個部分。王也表示，個人意見。有關這種牽涉到對美採購或者是對友盟國家採購的案子，過去是在預算定案之後才有所謂公開說明。這一次因為藍白聯手的阻撓，確實對國家影響很大，對國際也很容易產生錯誤的認知，傳遞錯誤危險的訊號。

國防部願意先來說明，王定宇推斷，政府跟友盟國家應該有先進行相關的溝通，畢竟這1.25兆特別預算條例在編列過程中，跟相關友盟國家是密集討論了相當長的時間。不是隨便拿一張紙畫出1.25兆，而是從防空力量的建立，所謂的「台灣盾」、指管系統的現代化、不對稱戰力，以及反無人機、反無人船的戰力在台灣建置。

王定宇表示，另外最重要的就是軍備、軍需的在台生產、自給自足，讓台灣融入全球國防產業鏈，以及戰時的時候能夠自給自足。這是條例裡面有提到，過去一直在討論的。內容其實牽涉到很多重要友盟提供的技術移轉、技術協助。個人認為，會進行這個機密的報告，相當程度要尊重友盟的態度。

王定宇指出，相信友盟的態度應該是樂見，透過溝通的方式，先善意看待藍白如果只是不了解，讓他們了解之後，盡快讓提升2,300萬人安全的特別預算的條例先付委審查，接下來再來討論個別的細項。

對相關議程，國民黨籍外交國防委員會委員徐巧芯則認為，條例本身就沒有「密」的可能性，後續有預算進來，才可能有一些要開秘密會議，所以她覺得應該要先開公開會議，機密的部分再另外開機密會議，此次安排就只是演給大家看而已。