甜點店「青堤馬卡龍」被出征！沉默2天　最新聲明曝光：完成蒐證

▲店家發最新聲明。（圖／翻攝自臉書／四蒔甜點）

記者周亭瑋／綜合報導

基隆甜點店「四蒔甜點」近日因甜點名稱捲入爭議，引起部分網友不滿與攻擊，連國台辦都發聲，震驚表示「台灣社會為什麼會一再地出現這種非理性、甚至是病態的現象？」今日，業者再發聲明，強調已完成相關蒐證，同時也感謝支持者，「這些滿滿溫暖，我們都收到了。」

最新聲明：收到溫暖支持 也已完成蒐證

四蒔甜點今（14）日再度發出聲明，表示這幾天事件引起許多討論，但也收到不少鼓勵與支持的私訊，甚至有老顧客特地到店裡說聲「加油」，用實際行動購買甜點力挺，讓店家相當感動。

聲明中指出，四蒔一路走來並不容易，沒有大量曝光與行銷團隊，靠的只是對甜點的熱愛與顧客一句句「好吃」的真心回饋，能在基隆被記住，是最珍惜、也最不想辜負的事。

店家強調，理解每個人都有不同的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人，但希望所有評價與討論都能建立在事實之上，而非臆測、情緒或惡意渲染。

對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，四蒔甜點表示，已完成相關蒐證，必要時將依法處理，以守護得來不易的商譽與努力，並感謝願意替他們說一句公道話的支持者，「有你們，四蒔更有力量繼續往前。」

回顧爭議起點：Threads貼文被質疑

事件起源於1月2日，四蒔甜點在Threads分享店內熱銷商品「青堤檸檬馬卡龍」，透露每周出貨量近300顆。不過，貼文中使用「青堤」一詞，引發部分網友反彈，質疑該用語非台灣常見說法，甚至出現「是要賣給誰」、「附近都是住中國人嗎？」等質疑聲浪。

店家澄清無政治立場：只是覺得好念

面對爭議，四蒔甜點當時已表達遺憾，坦言Google評論區短時間內出現大量一星負評。店家強調，並無任何政治立場，命名純粹是因為名稱順口、好念，並表示台灣是民主自由的社會，每個店家都能對自家產品有不同理解與堅持，呼籲外界尊重與包容。

最後，店家直言，若再遇到過激言論或騷擾行為，將前往警局報案；另外，他們也在留言中補充道，「青堤其實是香港用語。」

