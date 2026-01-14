　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

高雄市議員陳玫娟（圖）遭爆與組頭有金錢往來，還疑似簽賭、賴帳。（翻攝陳玫娟臉書）

▲高雄市議員陳玫娟（圖）遭爆與組頭有金錢往來，還疑似簽賭、賴帳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

六連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟，2週前才遭爆跳票2,000萬元，並且甩鍋給友人，風波還沒平息，本刊最近又接獲投訴，指她疑似透過王姓女子簽賭，王卻積欠70多萬元賭金失聯。由於組頭曾幫王匯了20多萬元彩金給陳，認為陳與王欠賭債脫不了關係，所以請陳協調處理，但陳否認簽賭，推稱王買房時找她借名登記、辦房貸，所以把帳戶交由王打理，王欠債與她無關。組頭無法接受，認為理由太過牽強，也質疑陳將賭債甩鍋給王，打算提告釐清真相。

知情人士A先生指出，高雄市仁武區一名70歲的王姓婦人，因簽賭賴帳70多萬元，神隱數月。王婦經營六合彩小盤多年，算是小組頭。去年8月，王跟大組頭B小姐合作，賭金採每週結算，1天賭金接近40萬元。王每週結算日都準時匯款，所以很快就獲得B小姐信任。

王婦傳陳玫娟的存摺封面照片給大組頭，請對方先匯16萬元彩金給陳。（讀者提供）

▲王婦傳陳玫娟的存摺封面照片給大組頭，請對方先匯16萬元彩金給陳。

開獎後，王婦只需提供賭客的銀行帳號，B小姐就直接匯彩金給對方，正因如此，她才知道陳玫娟跟王有金錢往來。去年9月8日，王透過line傳送台灣中小企業銀行的存摺封面照片給B小姐，戶名是陳玫娟，之後再傳送語音訊息，請B小姐先匯7萬元彩金給陳，並表示不足的部分，她會再匯給陳。

同年10月，王婦再度請B小姐匯16萬元給陳，B小姐才注意到這個戶名很熟悉，所以向王打聽，王則告訴B小姐，陳就是高雄市議員陳玫娟本人，還加碼自爆跟陳有二十幾年交情。

因為跟六合彩組頭有金錢往來，陳玫娟被質疑涉嫌簽賭、賴帳。（翻攝畫面）

▲因為跟六合彩組頭有金錢往來，陳玫娟被質疑涉嫌簽賭、賴帳。

去年11月，王婦沒有按時匯款，後來還聯繫不到人，B小姐多次找人到王家討債，王竟出言恐嚇，還強調自己跟議員非常熟，要請議員找警察處理。B小姐認為，王婦有意賴帳，又想起先前曾匯彩金到陳玫娟的帳戶，懷疑王欠的賭債陳也有份，於是找上陳，希望她出面處理，陳卻撇得一乾二淨，但說法非常不合理。

陳玫娟聲稱，2人之所以會有金錢往來，是因王婦多年前買房時，找她「借名登記」辦房貸，所以她的存摺、印章全交由王打理。 B小姐質疑陳玫娟將帳戶交給王保管的說法，非常不合理，懷疑簽牌的人就是陳，不然王之前怎麼會交代將彩金直接匯到陳玫娟的帳戶，還說不足的部分「會再補給陳」，揚言要報警提告、釐清真相。

王婦跟大組頭合作，一天賭金數十萬元，十分驚人。（讀者提供）

▲王婦跟大組頭合作，一天賭金數十萬元，十分驚人。

A先生表示，王婦得知B小姐有意提告後，突然現聲，透過LINE語音訊息跟陳玫娟切割，跟先前的態度大不同，讓B小姐認為有人在背後下指導棋，懷疑先前鬧出跳票風波的陳玫娟，用同樣的方法將債務問題甩鍋給王婦，所以透過A先生公開自己的遭遇，提醒其他人注意，不要像她一樣吃悶虧。

針對相關指控，陳玫娟否認，她不清楚王婦跟其他人的糾紛，也從未簽賭，沒想到當初出於好意答應王婦「借名登記」辦房貸，現在反害自己惹一身腥，感到很無奈。


更多鏡週刊報導
跳票議員涉簽賭1／小組頭賴帳神隱扯出案外案　簽賭彩金直匯陳玫娟帳戶金流曝光
跳票議員涉簽賭2／存摺、印章全交「小組頭」打理　陳玫娟甩鍋理由超傻眼
跳票議員涉簽賭3／遭控簽賭賴帳還切割　陳玫娟回應了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

【她不是我們想像的樣子】但永遠是我們的寶貝❤️

社會熱門新聞

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面