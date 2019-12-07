影／同台韓國瑜竹市造勢　馬英九：投給蔡英文　就等著電費上漲

記者楊蕓／新竹報導

國民黨總統候選人韓國瑜7日出席「鄭正鈐新竹市聯合競選總部成立大會」，與前總統馬英九一起大進場，上萬熱情民眾夾道歡迎，許多民眾見到馬英九不斷高喊「馬英九，我愛你」，馬英九上台後也致贈象徵「包中」的包子、粽子給韓國瑜，以及象徵「凍蒜」的大蒜給鄭正鈐。

▲韓國瑜、馬英九出席鄭正鈐新竹市聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

馬英九致詞時痛批，蔡英文執政民怨沖天，「蔡英文得意說台灣經濟情況20年來最好，我覺得她才是最會自我感覺良好的人」，此外，馬英九還抨擊蔡政府外交政策，台灣現在僅剩15個邦交國，是開國以來邦交國最少，可能還會再丟掉，「我們實在不願意看到台灣變成零邦交國，到時候我們談什麼主權啊！」

馬英九也提到，泰國來台有免簽證還補助旅遊費用，我們卻得不到泰國免簽待遇，不但要求我們簽證，還要財力證明，證明我們有錢，「是可忍孰不可忍，什麼叫做喪權辱國，這就是喪權辱國！」馬英九還批評「我們駐泰代表在幹什麼？是不是跟駐日代表一樣，是幫助日本、幫助泰國，而不是為我們本國著想的代表？他們是不是應該休息了？」

馬英九呼籲明年投給韓國瑜、鄭正鈐，如果投錯，電費會高很多，尤其離岸風電一度要賣到五塊八以上，電費一旦漲，所有的物價都會上漲，到時候通貨膨漲是不得了的，「想清楚，1月11日，投票給蔡英文，就等著電費上漲」。

韓國瑜致詞時則批評，民進黨現在只剩下收買媒體、抹黑對手和瘋狂撒錢三招，「可憐的民進黨，真的是可憐啊！」他表示，民進黨執政，心沒在人民身上，滿腦子只有金錢與權力，過去許多民進黨立委有理想性，受人尊敬，今日的民進黨卻離理想越來越遙遠。「民進黨貪污腐敗已經上癮，面臨選舉沒有別招，只好用收買媒體、抹黑對手、瘋狂灑錢，民進黨不走正路，令人悲哀」，呼籲大家為了下一代，一定要改變，唯一的機會就在手上的選票。