獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中　另涉性騷女警遭吃案迄無真相





▲北市狼父警「性侵女兒348次喊寶貝」日前現身法院 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者張君豪／台北報導

北市警察局捷運警察隊53歲鄭姓主管2024年遭自己親生女兒到北市婦幼隊報案指控，從2010年到2017年間經常遭酒後父親以權威對她性侵，7年長達348次，案件在2024年4月經《Ettoday新聞雲》獨家披露後，鄭男遭士林地檢署起訴，檢察官並以一次一論罪要求法院判處重刑，士林地院原定14日審理，鄭男在11日周日晚間被發現陳屍家中，初判無外力介入。

考績不佳卻連年升官 議員早質疑人事黑箱

但早在案發時，民進黨台北市議員林延鳳就曾質疑，鄭員2011年從北市保大第二中隊調到捷警隊，隔年就兼任小隊長、甚至第3年就兼任第三分隊副分隊長，雖然從2015年考績就被主管報乙等評價，之後一路考核差評卻可一路榮升。

違紀遭檢舉反告同事 負評考績仍掌核心分隊

更離譜的是，鄭員2022年回任捷運警察一分隊擔任副分隊長期間，遭檢舉值班日外出喝酒，但因未檢附事證，鄭員反控檢舉同事而對方也被起訴，甚至隊長考核評價「多次違反警紀、領導統御有待精進」、當年考績被主管報丙等，但鄭員卻可以一路考績拿負評一路升官，甚至接下捷運警察隊最繁重、業管台北轉運站和紅藍線的捷運一分隊代理分隊長。

徹查承諾跳票 疑包庇性騷與考核不實仍未解

雖在2024年4月，時任台北市警察局長的張榮興，在市議會備詢時，允諾徹查鄭員遭指在捷警隊任內考核不實、性騷女警吃案疑雲，但迄今21個月過去，鄭員已疑似畏罪身亡，連繼任北市警局長李西河都即將在下周就屆齡退休，捷運警察隊刻意包庇鄭員性騷女警多年的醜聞迄今仍是一團迷霧。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產