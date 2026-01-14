　
社會 社會焦點 保障人權

偷物流車司機隨身包「3小時刷3萬」　竊賊買高檔洋酒躲旅館被逮

記者邱中岳／台北報導

一名物流車司機日前到北市中正區和平西路二段一家超商送貨，結束後發現車上的隨身包包不見，立刻報警處理，警方獲報後追查，發現司機的簽帳金融卡不斷被盜刷，刷卡地點都在萬華區桂林路上的商家，且短短3小時嫌犯已經盜刷3萬元，其中包括3支皇家禮炮21年，價值萬元，警方循線在桂林路上的旅館逮人。

警方調查，27歲的曾姓物流車司機，2025年12月底某日的凌晨4時許前往北市中正區和平西路二段上的一家超商送貨，被騎腳踏車經過的48歲黃姓男子盯上，趁對方忙碌之際時悄悄摸上物流車，偷走曾姓司機放置在車上的隨身物品，包括證件以及金融卡。

▲▼他偷物流車司機包包，三小時盜刷三萬元，爽倘旅館遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他偷物流車司機包包，3小時盜刷3萬元，爽躺旅館遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

曾姓司機發現後立刻報警處理，警方受理報案後追查，發現曾姓男子的簽帳金融卡不斷被消費，且消費地點都在北市萬華區桂林路上，包括在家樂福購買手機、衣服、3支皇家禮炮21年，另外還在路邊的超商購買香菸等物品。

警方根據監視器畫面循線確定嫌犯身分，發現其最後藏身在桂林路上的一家旅館，上午7時許前往逮人，並查扣相關證物。對於短短3小時就被盜刷3萬多元，曾姓物流車司機相當無奈。警方訊後依照竊盜罪嫌將黃男送辦。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

