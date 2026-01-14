　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡警餵毒性侵女線民！還把巡邏車當自家車　掏18萬和解少判2年

▲▼警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嘉義陳姓惡警因性侵女毒犯等罪，二審判他2年6月徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

前嘉義竹園派出所陳姓員警任內涉多項不法，包括性侵女毒犯、施用毒品、詐領加班費及偽造文書等，2025年1月遭檢方起訴，經嘉義地院審理，依強制性交、行使登載不實文書及詐欺未遂等罪，判陳有期徒刑4年6月。陳再上訴，並拿出18萬和被害女子達成調解，台南高分院撤銷原判決，改判他合併應執行2年6月徒刑。

現年34歲已婚的陳男，從2018年12月26日起，在嘉義市竹園派出所任職，2024年因執勤期間經常委靡不振，且短期內體重驟減、臉上多處痘瘡且總是戴著口罩，引起上級注意，經實施勤務觀測及風紀探訪，發現陳男涉嫌吸食毒品，並從其身上搜出第三級毒品依托咪酯「喪屍煙彈」。

檢警進一步調查發現，陳員曾在2024年2月初於摩鐵查獲女子小花(化名)持有並施用毒品，兩人因而認識，同月陳就和小花前往摩鐵激戰2次。過了半年陳又假藉向小花打聽其他案情，私下約她到摩鐵見面，並拿出含有「喪屍煙彈」的電子菸供小花吸食，等小花出現反應遲鈍情形，不顧她抗拒逃跑，將小花抓回強壓性侵得逞。

另外，陳員在2024年8月間，前往另名通緝犯小芳(化名)租屋處將他帶回派出所，9月間由小芳自行前往派出所投案，陳員卻2度編造填寫不實的逮捕地點，偽造執行逮捕拘禁告知當事人通知書、告知親友通知書。

陳員還濫用職權，明知巡邏車僅能在執行公務時使用，卻在2024年10月15、17日執行巡邏勤務時，翹班開車載送小芳的小孩上幼兒園、再送小芳返回租屋處，全程行駛約21公里，榨取約49元的公務車油資。在17日翹班1小時6分接送小芳的部分，還虛報了2小時的加班費。

2025年1月9日檢方偵查終結，依上述多項罪刑將陳員起訴。案件移審嘉義地院後，以10萬元交保。內政部警政署核定將其免職，陳員並於2月8日正式離職。

法院綜合各項證據後，不採信陳男辯稱與小花發生性關係為「合意約砲」的說法，判定陳犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年10月徒刑；另就轉讓偽藥罪判刑4月、行使公務員登載不實文書兩罪各判1年，合併應執行刑期4年6月。至於詐欺取財未遂與詐欺得利部分，則合併處以罰金1萬5千元。

陳再上訴，認罪並拿出18萬和小花調解成功，請求法官給他緩刑。二審法官認為，陳無前科，且在公務員登載不實文書犯行的部分，僅就逮捕地點造假，對刑事通緝案件逃匿情形及逮捕過程認定的影響有限，在強制性交的部分，也取得被害人的原諒，認為陳的客觀犯罪情節及主觀惡性都並非重大，依刑法第59條情堪憫恕替陳減刑，審酌他目前從事機車維修工作等情，行使公務員登載不實文書兩罪各改判8月，強制性交改判1年10月，合併應執行2年6月徒刑。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

【國道暴走】休旅車失控迴轉撞護欄！ 後車載舅媽骨灰驚呼：有保佑

社會熱門新聞

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

更多熱門

相關新聞

酒吧打工妹控調酒師性侵！私處採檢DNA不符

酒吧打工妹控調酒師性侵！私處採檢DNA不符

新竹一名調酒師阿力（化名）遭女員工小薰（化名）控訴性侵，被檢方依照權勢性交罪起訴。不過，法官審理證據，發現小薰體內的DNA型別與阿力不符，加上小薰證詞反覆，最終判阿力無罪。

假送吊飾騙進儲藏室猥褻女生　國小代理教師遭判刑

假送吊飾騙進儲藏室猥褻女生　國小代理教師遭判刑

涉找黑白道查個資討債　王大陸喊「忘記」被打臉了

涉找黑白道查個資討債　王大陸喊「忘記」被打臉了

黃呂錦茹求免戴電子腳環　檢辯拌嘴遭法官打斷

黃呂錦茹求免戴電子腳環　檢辯拌嘴遭法官打斷

石崇良下令撤銷狼社工「績優督導」　一個月內研議設置查詢平台

石崇良下令撤銷狼社工「績優督導」　一個月內研議設置查詢平台

關鍵字：

標籤:嘉義警察性侵案司法判決毒品案件偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面