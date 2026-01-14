惡警餵毒性侵女線民！還把巡邏車當自家車　掏18萬和解少判2年

▲嘉義陳姓惡警因性侵女毒犯等罪，二審判他2年6月徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

前嘉義竹園派出所陳姓員警任內涉多項不法，包括性侵女毒犯、施用毒品、詐領加班費及偽造文書等，2025年1月遭檢方起訴，經嘉義地院審理，依強制性交、行使登載不實文書及詐欺未遂等罪，判陳有期徒刑4年6月。陳再上訴，並拿出18萬和被害女子達成調解，台南高分院撤銷原判決，改判他合併應執行2年6月徒刑。

現年34歲已婚的陳男，從2018年12月26日起，在嘉義市竹園派出所任職，2024年因執勤期間經常委靡不振，且短期內體重驟減、臉上多處痘瘡且總是戴著口罩，引起上級注意，經實施勤務觀測及風紀探訪，發現陳男涉嫌吸食毒品，並從其身上搜出第三級毒品依托咪酯「喪屍煙彈」。

檢警進一步調查發現，陳員曾在2024年2月初於摩鐵查獲女子小花(化名)持有並施用毒品，兩人因而認識，同月陳就和小花前往摩鐵激戰2次。過了半年陳又假藉向小花打聽其他案情，私下約她到摩鐵見面，並拿出含有「喪屍煙彈」的電子菸供小花吸食，等小花出現反應遲鈍情形，不顧她抗拒逃跑，將小花抓回強壓性侵得逞。

另外，陳員在2024年8月間，前往另名通緝犯小芳(化名)租屋處將他帶回派出所，9月間由小芳自行前往派出所投案，陳員卻2度編造填寫不實的逮捕地點，偽造執行逮捕拘禁告知當事人通知書、告知親友通知書。

陳員還濫用職權，明知巡邏車僅能在執行公務時使用，卻在2024年10月15、17日執行巡邏勤務時，翹班開車載送小芳的小孩上幼兒園、再送小芳返回租屋處，全程行駛約21公里，榨取約49元的公務車油資。在17日翹班1小時6分接送小芳的部分，還虛報了2小時的加班費。

2025年1月9日檢方偵查終結，依上述多項罪刑將陳員起訴。案件移審嘉義地院後，以10萬元交保。內政部警政署核定將其免職，陳員並於2月8日正式離職。

法院綜合各項證據後，不採信陳男辯稱與小花發生性關係為「合意約砲」的說法，判定陳犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年10月徒刑；另就轉讓偽藥罪判刑4月、行使公務員登載不實文書兩罪各判1年，合併應執行刑期4年6月。至於詐欺取財未遂與詐欺得利部分，則合併處以罰金1萬5千元。

陳再上訴，認罪並拿出18萬和小花調解成功，請求法官給他緩刑。二審法官認為，陳無前科，且在公務員登載不實文書犯行的部分，僅就逮捕地點造假，對刑事通緝案件逃匿情形及逮捕過程認定的影響有限，在強制性交的部分，也取得被害人的原諒，認為陳的客觀犯罪情節及主觀惡性都並非重大，依刑法第59條情堪憫恕替陳減刑，審酌他目前從事機車維修工作等情，行使公務員登載不實文書兩罪各改判8月，強制性交改判1年10月，合併應執行2年6月徒刑。可上訴。