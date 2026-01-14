賴清德彈劾案公聽會　藍委轟：亂政五部曲形成「超級總統制」

▲總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，審查委員林德福、邱鎮軍、莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、徐巧芯、劉書彬輪流發言。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（14日）針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會。國民黨立委林德福表示，台灣憲政困局不是一天造成的，而是賴總統策畫的「焦土戰略」，賴清德有「亂政五部曲」，包括濫用覆議權、濫用釋憲、大法官缺額、發動大罷免、終極違憲沒收法律。賴清德屢屢以總統身分直接定調，弱化行政院長政治責任，形成「超級總統制」。

林德福指出，民主國家的總統應該是憲政秩序的守門人，非「公親變事主」，親自下場主導政治對立，撕裂台灣社會。不管是立法院、行政院，院際之間有任何解不開的，站在總統的高度，應以客觀中道的立場解決，但賴清德卻透過亂政五部曲，包括濫用覆議權、濫用釋憲、大法官缺額、發動大罷免、終極違憲沒收法律。

林德福認為，賴清德最大的謊言就是將副署權扭曲成否決權，甚至拿美國總統的權力來類比，完全是混淆視聽。行政院長的副署是用來承擔政治責任，不是用來對抗國會，賴清德跟卓榮泰完全背離憲法。

林德福表示，彈劾賴清德是因為他是一切的幕後主導者，總統帶頭違法，受害的是全體國民。在財政上，總統拒絕公布財劃法，行政院不願重編預算，中央政府剋扣屬於地方的預算。台北市長蔣萬安最近也出聲呼籲依法編列預算，賴總統把錢剋扣在中央口袋裡，寧願讓地方建設停擺，也要掌握整個財政的大權，誰聽話才補助。

林德福說，賴清德上任以後，介入行政、立法的攻防，對於行政院施政方向重大的策略，屢屢以總統身分直接定調，弱化行政院長政治責任，形成「超級總統制」。