陳宜民外交部推女警惹議　民進黨團將提案送紀律委員會

▲陳宜民動手推女警。（圖／翻攝自綠黨臉書）



記者林銘翰／新北報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中，卻傳出立委陳宜民對基層女警動粗，引發爭議。對此，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲7日表示，民進黨團決定以黨團提案送交紀律委員會處理，預計10日排入立法院程序委員會，13日列入院會報告事項。

管碧玲表示，陳宜民襲警後引起社會各界非常嚴重的批評，國民黨團於7日上午再度召開記者會，原本期待他能真誠反省，對女警及全國警察人員致歉，沒想到陳宜民完全沒有真誠反省與道歉，反而對當時的場景說謊，將責任推給女警不願表明身分，等於指控女警說謊。

▲國民黨立委再赴外交部抗議，陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）



管碧玲指出，經媒體還原現場，已經證明女警不只一次表明自己隸屬保六總隊，陳宜民顯然嚴重說謊。她說，民進黨團面對立法委員職權行使的嚴肅課題，對陳宜民逾越職權的種種行徑，認為有紀律嚴肅的課題必須處理，決定提請立法院紀律委員會議處。

管碧玲說明，經過與黨團總召柯建銘、黨團書記長李俊俋的討論後，民進黨團決定以黨團提案送交紀律委員會處理，預計10日排入立法院程序委員會，13日列入院會報告事項。

管碧玲表示，屆時國民黨團若在13日的院會中將此案拉下，進入冷凍期ㄧ個月，陳宜民就可以僥倖躲過被立法院的紀律處理，女警以及全國警消人員執勤安全的價值，也因此確定受傷害而討不到公道。她呼籲國民黨真誠面對支持紀律案，共同守護警消人員執勤安全，捍衛警消人權價值。

▼國民黨立委再赴外交部抗議，林奕華受傷送醫。（圖／國民黨團提供）



其他人也看了這些...

►國民黨立委手被夾「躺病床、坐輪椅」 林靜儀批作秀：不要浪費醫療資源

►真相還原！陳宜民動手推女警卻喊掛彩 藍委動粗外交官瞎喊「國安局派來的？」

►涉推女警下樓遭函送！陳宜民「致上萬分歉意」：但她沒有表明身分…

更多熱門新聞...

►近距離畫面曝光／陳宜民狠推女警「妳是什麼？滾出去！」 藍委圍剿外交官

►藍委外交部抗議楊蕙如案受傷送醫 韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視

►影／影片曝光！陳宜民先拍帽再往下推 女警連退3階差點跌倒

►超越藍綠，就靠她了