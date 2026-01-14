勇士庫明加有望「解凍」？　傳湖人鎖定願交易網羅

▲勇士庫明加傳出被湖人看上，可能透過交易網羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士，雖然在本季開打前，與陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）達成續留共識，但本季開打後，他再度傳出與教練團關係僵化，持續遭遇球隊冷凍無法出賽，外界普遍預測他可能在近期被交易，而洛杉磯湖人則被點名為潛在新東家。根據多方消息，湖人早在休賽季就對庫明加展現興趣，近期更持續密切關注他的動向。

湖人本季在唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）兩大天王球星領軍下，戰績並不如預期，目前23勝14敗僅排名西區第6位。

球隊也傳出評估仍需補進更多具備外線投射與防守能力的3D型球員，以提升競爭力。有報導指出，湖人高層只願為真正能帶來影響力的球員犧牲未來薪資彈性，但由於這類球員各隊搶手，補強難度相當高。

NBA資深記者費雪（Jake Fischer）透露，湖人對庫明加的興趣由來已久，甚至在夏季自由球員市場僵持期間，曾經主動致電勇士詢問交易可能。他指出，「據消息人士表示，湖人當時確實聯繫過勇士，並且持續在側翼球員選擇有限的市場上積極尋找補強機會。」

美國媒體分析，雖然庫明加尚未成為理想的3D球員，但他目前的合約相當具有彈性。庫明加休賽季和勇士簽下2年4800萬美元合約，第2年擁有球隊選擇權。若湖人透過交易得到庫明加，可以將他視為半季「試用」，若合作不如預期，球隊可選擇不執行第2年合約，進而在休賽季釋放更多薪資空間。