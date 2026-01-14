直言黃國昌訪美後軍購付委審查不遠　黃揚明：美國出手沒什麼不能搞定

▲民眾黨訪美團返台記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，今（14日）上午召開記者會說明，黃國昌表示，赴美返台後，反對院版軍購條例的更決心更強，擬自提民眾黨版，黨版會待國防部報告完以後，再最後定稿。對此，媒體人黃揚明表示，這也代表，特別條例付委審查不遠矣，「美國出手，沒有什麼不能搞定的」。

黃國昌今召開訪美說明記者會表示，「本來國會就應該先知道，這樣的立場美方完全理解也贊同」，接下來，民眾黨呼籲、也預期，國防部在下禮拜會到外交國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。

黃國昌說，這次到華府去，會面美方人士時已經清楚講，「民眾黨會提自己的版本」，且針對不同情境要怎麼處理，這次在華府都講得很清楚。等下周國防部報告完以後會最後定稿，否則本預計下周一就可能要提了，但既然國防部現在願意報告，就在等一周，等他們報告完再說。

對此，黃揚明表示，民眾黨主席黃國昌訪美回台後，預告黨團將提軍購特別條例黨版，這也代表，特別條例付委審查不遠矣。

黃揚明表示，而黃國昌在記者會上預告的下週國防外交委員會將排機密會議，下週的召委王定宇也已確認排此議程，「美國出手，沒有什麼不能搞定的」。

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）