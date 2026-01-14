　
政治

黃國昌控3000億軍購卻編1.25兆　王定宇列細項打臉：別編藉口擋

▲▼民進黨立委王定宇接受媒體訪問。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時。黃國昌說，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億左右，其他很大比例不是對美採購，但內容是什麼他也不知道。對此，國防外交委員會召委王定宇今（14日）受訪時解釋，1.25兆是分8年，平均每年1,500億，且國防預算會分成「軍投」、「作業維持」跟「人員費」三大類，怎麼會只有對美採購？條例通過後才能依此編預算，到時候有細項，藍白想刪什麼都做的到，不要連付委都不肯，編藉口擋預算。

王定宇回應，也許黃國昌長期都沒有關心國防委員會的事務，有些東西外行不了解，不要怪他。任何國防預算，不管是年度的國防預算，或者所謂的特別預算、特別條例，國防預算會分成「軍投」、「作業維持」跟「人員費」三大類，有關軍事投資的費用，怎麼會只有對美採購？國防不會只有對美採購，國防的全貌包含了很多項目。

王定宇說明，以這次特別預算的特別條例要建構的「台灣防衛韌性」，除了川普總統剛簽准的史上最大筆的3,000多億8項目外，還有包括不對稱戰力的建立、在台灣建立生產的能力，能夠讓軍備、軍需自給自足，還有「感知系統」、「指管系統」，還有很多包含科技技術移轉、工業合作。怎麼會天真地以為只有對美採購？在條例裡面就有寫啊，討論時也都有講。

王定宇表示，何況國防預算特別條例1.25兆是分8年，平均每年1,500億。縱使以川普核准的3,000多億，也佔不了兩年多。所以認為3,000多億是國防預算，其他9,000億通通砍掉，這是忽略國防預算的整體面貌。希望黃國昌真的只是外行，而不是惡意啦。

至於黃國昌揚言自提特別預算條例，王定宇提醒，國防外行可以多溝通、不苛責，但是法律總是他的本行。 預算編列在憲法跟所有的釋案都是「行政的權力」，怎麼會有立法院想要編特別預算、編特別條例？不要老是用違憲的方式去合理化自己的行為。

王定宇表示，樂見各方大家來溝通，那包含黃國昌主席去美國溝通，個人認為是好事。那既然了解了，對於國家的安全不分黨派，希望大家一起支持，該付委就付委。所有的國防預算，年度的都有明細，特別預算的特別條例通過之後，才能夠依據這個法律來編列細項。

王定宇指出，到時候不管是公開或機密，也都會有細部的項目。國民黨跟民眾黨只要聯手，在審核的期間，他要砍掉任何一個項目通通都做得到，不要在程序委員會阻擋，連討論審查都不交付，就是編了一堆藉口，實質上就是在阻撓台灣國防安全。

▼強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案。（圖／王定宇臉書）

▲▼強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案。（圖／王定宇臉書）

▲▼強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案。（圖／王定宇臉書）

01/12 全台詐欺最新數據

陳智菡嗨喊黃國昌赴美「民進黨嚇到要報告軍購」　但議程上週就確定

民眾黨主席黃國昌今（14日）開記者會，民眾黨呼籲，國防部下禮拜會到立法院外交國防委員會，透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。民眾黨團主任陳智菡也大酸青鳥崩潰，黃國昌告知美方賴政府黑箱軍購特別條例，民進黨才要來報告。召委王定宇受訪時則表示，確實這在過去十天都已經在討論，這是原定的，國防部長顧立雄有跟他溝通，上週就擬定了全程機密，確定議程。王定宇表示，在說明之前，政府跟友盟國家應該有先進行相關的溝通，這次機密報告相當程度尊重友盟態度。

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

黃國昌率團20小時旋風訪美　拜會貿易代表署、國務院、AIT、戰爭部

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

