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韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底

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記者柯沛辰／綜合報導

藍營連日狂打楊蕙如事件，國民黨總統候選人韓國瑜也點名他和台北市長柯文哲、民進黨副總統候選人賴清德深受網軍所苦，是「被網軍霸凌三兄弟」。對此，賴清德低調回應，這與初選時攻擊他的網軍是不是同一批，還要查證。不過，PTT網友早就起底相關「黑賴文」，發現發文者與楊蕙如系統有關。

賴清德今年4月投入初選，曾多次公開喊話「盼蔡總統呼籲網軍停止攻擊」、「來進行一場君子之爭」、「彼此理性競爭，凝聚最大團結」。如今事過境遷，韓國瑜一提到網軍議題，就替賴清德抱屈，但賴清德難免尷尬，只說初選紛擾已成過往，團結勝選才是首要目標。

▲民進黨副總統候選人賴清德，2日一早到頭份市太陽宮參拜，為民進黨籍立委候選人徐定禎輔選。（圖／記者黃孟珍攝）

▲賴清德團結拚選戰，對初選紛擾不願多談。（圖／記者黃孟珍攝）

賴清德4日出席2020蔡英文總統連任全國律師後援會，會後接受媒體聯訪，被問到初選時飽受網軍攻擊，「這次您覺得是同一批人嗎？」賴清德立刻回答，「這個還要查證，包括現在這個事件，也要待司法釐清之後，才有辦法進一步說明。」

不過，伴隨PTT近期清除大量異常、IP重疊帳號，早就有網友整理出一系列有問題的ID，包括slow（卡神楊蕙如）、idcc（楊蕙如分身帳號）、max3（大阪事件假帳號）、PPTPlayer（疑似黨工板主）以及humor12314（黑賴主力帳號），其中humor12314的真實身分就是卡神麻將團長。

▲▼韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT近期大量清除可疑帳號，名單包括大阪事件、卡神楊蕙如等人的ID。（圖／翻攝自PTT）

網友特地整理出5篇負面文章，對象包括民進黨挺賴立委葉宜津、賴清德訪日、賴競辦發言人李退之、友賴的台南市長黃偉哲等人，都不約而同被發文攻擊，結果發文者清一色都是humor12314。

▲▼韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底。（圖／翻攝自PTT）

▲5篇黑賴文也被起底，全是同一人所發。（圖／翻攝自PTT）

原PO感慨地說，鄉民早就幫賴查過了，就真的是卡神麻將團的，民進黨初選也才今年的事，板上文章也都還在，「清德兄，卡神不是黑你一個人，她是黑到只要敢支持賴清德的人，全都下流賤格、人品低下，這幾篇底下推文，不知道有多少是idcc集團帳號，這樣你還可以忍？」

話鋒一轉，原PO索性提議，「不然找個人幫忙把文章寄給謝龍介，讓他知道一生亦敵亦友的對手被人家這樣軟土深掘啦，可憐喔」掀起熱議。

▲▼蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德團結拼大選，不對韓國瑜重提舊事多作回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底。（圖／翻攝自PTT）

▲humor12314曾被質疑是「督割」網軍，瘋狂噓文回嗆。（圖／翻攝自PTT）

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