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駁「挺黑警」！批對手潑紅漆　葉毓蘭：英治時期港警很專業

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▲▼葉毓蘭在直播中駁斥挺黑警。（圖／翻攝自「高雄歷史哥」YouTube）

▲葉毓蘭在直播中駁斥挺黑警。（圖／翻攝自「高雄歷史哥」YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

前警大教授葉毓蘭遭質疑挺香港黑警，這次選舉名列國民黨不分區立委第二名，引發爭議。對此，葉毓蘭在直播節目表示，自己遭對手陣營「潑紅漆」，所謂挺警察，是希望香港警察記得過去是很專業中立的。

對於挺黑警的說法，葉毓蘭5日在「高雄歷史哥」直播中表示，完全是對手陣營潑紅漆，自己從頭到尾都是挺警察、挺法治，因為法制絕對是人民最能夠依賴的一道防線。

葉毓蘭指出，當時她看到從反送中開始有幾個月，香港的警察在當時的確進退失據，自己跟香港警察是2001年在亞洲警察學會開始接觸，英治時期，也就是英國殖民地時期，警察其實是蠻專業的，所以香港的法治排名在亞洲一向非常前面。

葉毓蘭提到，在反送中開始的時候，她就提到這不叫反送中條例，是叫逃犯條例，英國採屬地主義，在什麼地方犯罪，就是那個地方有管轄權，所以潘曉穎命案嫌犯陳同佳逃到台灣來，台灣也不能拿他怎麼樣，當時會修逃犯條例就是去年的潘曉穎命案，陳同佳逃回香港。

葉毓蘭強調，潘曉穎命案是一屍兩命，而長年站在婦幼安全被害人人權立場，她當然希望加害人可以受到法律的制裁，「我不是挺送中，管他送中送台送美，反正只要你在哪裡犯罪應該去接受制裁。」

葉毓蘭重申，所謂挺警察，是希望香港警察要記得以前是很專業中立的，設法要贏回人民的信任，恢復專業中立，所以希望香港警察加油，「我這樣講有錯嗎？我不挺警察，難道我去挺罪犯嗎？這是跳到黃河也洗不清，他們故意用潑紅漆的方式，『噗』就淋下來了。」

葉毓蘭還說，只有警察跟消防能夠發揮他們效益，警察成立目的就是在關鍵時刻，人民受到不法侵害時，可以立刻制裁，這樣人民才能安居樂業過好日子。

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