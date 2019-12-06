白宮會談2.5小時「做好美國廠」　郭台銘連答兩次：時機敏感不要談

▲郭台銘訪美不忘透過臉書與台灣的粉絲說晚安。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘3日在台北松山機場長榮商務航空中心召開記者會，透露要前往美國參加白宮聖誕派對。他在當地時間5日上午11時20分進入白宮，大約2個半小時後才離開，對於會談內容因為涉及機密不便對外多談，僅表示未來會把美國的工廠做好，畢竟全世界都一樣，誰不希望能有更多的工作機會。

郭台銘日前收到白宮的聖誕派對邀請函，臨時決定前往美國，雖然不確定能否與美國總統川普進行談話，但相信對方一定也很關心威斯康辛州的投資；由於聖誕派對是在晚上舉行，他在當地時間5日上午11時20分先進入白宮，與美方負責投資的官員、高科技主管進行會談。

▲白宮邀請函。（圖／郭台銘辦公室提供）

對於2個半小時的會議到底談了什麼、是否與鴻海在威斯康辛州設廠的投資有關，郭台銘兩度低調回應，現在時機比較敏感，加上會談內容涉及機密問題，「不要談比較好」。不過，他也讚賞美國人做事很有效率，希望未來可以把美國的工廠做好。

郭台銘面對媒體提問皆不願多談，僅表示之後還會再前往華府，而現今美國就如同全球其他國家一樣，希望能增加製造業、高科技產業方面的投資，帶給年輕人更多的工作機會，相信川普應該也是這麼想的。

接著，郭台銘在自己的臉書PO出3張照片向粉絲道晚安，「在美國馬不停蹄，行程滿檔，但依然維持每天1萬步的習慣，這裡早上天微亮，在台灣的朋友們應該都已安然入睡了吧？台灣政治喧鬧，看似全民對國家前途焦慮萬分，但藍綠兩黨真的提出了在全球局勢下，台灣的未來解方？你的選票決定的難道只有意識形態？」連身在美國都不忘關心台灣政壇大小事。

▼郭台銘頭戴國旗帽拍照。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）