蔡英文下跌＄1　未來事件交易所：楊蕙如網軍事件「形象大傷」

▲未來事件交易所公布最新市場交易價格。（圖／未來事件交易所提供）

記者張乃文／綜合報導

距離2020大選剩下36天，藍綠雙方各有攻防交戰的議題，包括「卡神」楊蕙如的「網軍事件」及「砂石案」等。未來事件交易所6日發布最新市場交易價格，總統蔡英文以＄51.77領先國民黨總統候選人韓國瑜＄47.7，親民黨總統候選人宋楚瑜以＄2居末。

未來事件交易所表示，日前引爆的楊蕙如「網軍事件」，民進黨對楊蕙如火速切割，隨後卻又爆出有民進黨議員、縣市首長等人與楊蕙如曾有業務往來。台北市長柯文哲呼籲向上追查、國民黨副總統候選人張善政也透露楊蕙如曾與韓競辦接觸。未來事件交易所認為，整體而言對於一直強調對抗「境外假消息」的蔡英文，可說是「形象大傷」，截至5日為止，預測市場價格為＄51.77，較上週下跌＄1。

另外，未來事件交易所也分析，韓國瑜雖然持續深陷夫人李佳芬家族企業的「砂石案」，但對立委、名嘴等人提告及楊蕙如「網軍事件」的影響下，相較上週上漲約＄0.3，預測市場價格為＄47.7。

未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」，設立韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜等數位總統參選人的預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統。若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反。預測進行時間至2020年01月01日。