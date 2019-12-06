柯文哲接受路透專訪：台灣非大陸優先核心議題

▲ 路透形容，柯文哲是台灣「未來總統潛在人選」。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

台北市長柯文哲5日接受路透訪問時提到，現階段的北京政府有太多議題需要操心，包括香港以及經濟放緩等，而台灣並非陸方優先考量的核心重點，「和香港、新疆比起來，台灣並不是優先考量的選項」，且美方也不會讓台灣正式獨立或被北京政府接管。

文中指出，香港示威行動迄今已有6個月，這是大陸國家主席習近平自2012年上任以來面臨的最大挑戰。「對大陸來說，他們有經濟問題，他們的GDP已經掉到7%以下」，柯文哲提到，「他們說台灣是核心重點，但我很清楚這不是。」

柯文哲表示，美國即便和台灣沒有邦交，但仍是台灣最重要的國際支持者，但不論怎麼樣，美方不會讓台灣正式獨立，也不會允許台灣被北京政府接管（taken over）。

▲ 柯文哲確定不選2020年總統大選，明年也沒有前往大陸的計畫。（圖／路透）

報導形容，從外科醫師轉戰政壇的柯文哲今年成立新政黨台灣民眾黨，正在台灣兩大主要政黨國民黨及民進黨之間尋找自己的道路。他今年訪美期間曾說，台灣可以親近美國，也能和大陸友好；今年7月，他也曾赴上海出席雙城論壇。

柯文哲笑說，大陸高階官員似乎都會在類似場合保持高度戒備，就好像如果犯了錯，「你就會從這世界上消失」，「他們和我說話時非常、非常緊張，因為我難以預測，但我們很輕鬆，想說什麼就說什麼。」

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