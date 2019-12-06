「楊蕙如比吳斯懷更討人厭」　李正皓嘆：韓國瑜錯過最大機會

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

「卡神」楊蕙如被檢調單位查出是網軍首領，民進黨的政治人物紛紛與之切割，國民黨則把握機會連日狂打。不過，草協聯盟發起人李正皓在政論節目上表示，雖然現在終於出現一個比吳斯懷還討厭的人，但藍營撿到這把槍，處理方式卻很零散，「韓國瑜在這個議題中消失了。」

李正皓在5日播出的政論節目《關鍵時刻》中提到，國民黨總統候選人韓國瑜連最大的「機會」都錯過了，就是卡神楊蕙如案，「終於出現一個人比吳斯懷還討厭，就是卡神楊蕙如」。這時，主持人劉寶傑馬上提問，「在網路負面聲量，有人超過吳斯懷了？」

▲李正皓出示吳斯懷（長條圖左）與楊蕙如（長條圖右）的網路聲量數據。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

李正皓隨即秀出數據統計圖並表示，現在網友對於楊蕙如的討厭度（長條圖藍色的部分）多了吳斯懷將近一倍，偏偏國民黨撿起這把槍，卻沒有完整的應對方式，只是零零散散地處理，「現在最需要選票的是韓國瑜、立法委員，不是那些議員，韓國瑜卻在這個議題中消失了。」

李正皓分析，其實韓國瑜手上握有最多楊蕙如的黑資料，因為楊辦的網球賽就是在高雄市政府，當時市長還是陳菊，「所有東西都在韓國瑜手上，而且這東西有多好調查？因為楊蕙如是網路公司，所以查的範圍很小，沒有公務部門。簡單了不起幾個，體育局、觀傳局和秘書處，因為網路公司常會做IT服務，一下子就搞定，半天的事情，為什麼（韓國瑜）到現在都還沒有（動作）？」

▼楊蕙如具有民進黨籍，事件發生後綠營政治人物紛紛與她切割。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）