　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「楊蕙如比吳斯懷更討人厭」　李正皓嘆：韓國瑜錯過最大機會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

「卡神」楊蕙如被檢調單位查出是網軍首領，民進黨的政治人物紛紛與之切割，國民黨則把握機會連日狂打。不過，草協聯盟發起人李正皓在政論節目上表示，雖然現在終於出現一個比吳斯懷還討厭的人，但藍營撿到這把槍，處理方式卻很零散，「韓國瑜在這個議題中消失了。」

李正皓在5日播出的政論節目《關鍵時刻》中提到，國民黨總統候選人韓國瑜連最大的「機會」都錯過了，就是卡神楊蕙如案，「終於出現一個人比吳斯懷還討厭，就是卡神楊蕙如」。這時，主持人劉寶傑馬上提問，「在網路負面聲量，有人超過吳斯懷了？」

李正皓談楊蕙如案。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲李正皓出示吳斯懷（長條圖左）與楊蕙如（長條圖右）的網路聲量數據。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

李正皓隨即秀出數據統計圖並表示，現在網友對於楊蕙如的討厭度（長條圖藍色的部分）多了吳斯懷將近一倍，偏偏國民黨撿起這把槍，卻沒有完整的應對方式，只是零零散散地處理，「現在最需要選票的是韓國瑜、立法委員，不是那些議員，韓國瑜卻在這個議題中消失了。」

李正皓分析，其實韓國瑜手上握有最多楊蕙如的黑資料，因為楊辦的網球賽就是在高雄市政府，當時市長還是陳菊，「所有東西都在韓國瑜手上，而且這東西有多好調查？因為楊蕙如是網路公司，所以查的範圍很小，沒有公務部門。簡單了不起幾個，體育局、觀傳局和秘書處，因為網路公司常會做IT服務，一下子就搞定，半天的事情，為什麼（韓國瑜）到現在都還沒有（動作）？」

▼楊蕙如具有民進黨籍，事件發生後綠營政治人物紛紛與她切割。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

▲▼「卡神」楊蕙如要柯粉別再到她的頁面討罵。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

ET快訊
謝和弦前一天帶妹開房過夜　吸毒遭老婆檢舉！上銬「眨眼比愛心」
入冬首波冷氣團來了！北北基宜防豪大雨　越晚越冷…明晚下探10
白宮會談2.5小時「做好美國廠」　郭台銘連答兩次：時機敏感不
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白宮會談2.5小時「做好美國廠」　郭台銘連答兩次：時機敏感不要談

韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

「楊蕙如比吳斯懷更討人厭」　李正皓嘆：韓國瑜錯過最大機會

白宮會談2.5小時「做好美國廠」　郭台銘連答兩次：時機敏感不要談

韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

一張圖看「卡神」爭議　2011年洩民調幫助蔡英文滅蘇貞昌

館長回應劉世芳、尹立道歉：只是發洩情緒「我自己也要檢討」

快訊／韓國瑜青年論壇唸為子祈禱文　首拋「總統三大目標」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

演繹服務員心聲...各種情境引共鳴　怒嗆：我們服務的是人不是畜生！

「楊蕙如比吳斯懷更討人厭」　李正皓嘆：韓國瑜錯過最大機會

白宮會談2.5小時「做好美國廠」　郭台銘連答兩次：時機敏感不要談

韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

一張圖看「卡神」爭議　2011年洩民調幫助蔡英文滅蘇貞昌

館長回應劉世芳、尹立道歉：只是發洩情緒「我自己也要檢討」

快訊／韓國瑜青年論壇唸為子祈禱文　首拋「總統三大目標」

圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰　周錫瑋：民進黨用完就扔

公然被嗆干你屁事　台灣基進黨爆柯P愛將「幫忙製造韓流」：你要承認？

韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」：讓高雄成南台灣領頭羊

桃園蘆竹深夜祝融「5樓往上燒4層」　火光亮夜空…居民全嚇醒

「楊蕙如比吳斯懷更討人厭」　李正皓嘆：韓國瑜錯過最大機會

謝和弦爆被捕前「帶妹開房」影片曝光！　網肉搜女主角...疑是直播主

「入冬首波冷氣團」來了！北北基宜防豪大雨　越晚越冷…明晚下探10℃

CELINE經典美包出了新尺寸！安海瑟薇私服最愛「焦糖棕」

白宮會談2.5小時「做好美國廠」　郭台銘連答兩次：時機敏感不要談

高通推5G擴增實境平台Snapdragon XR2　搭載7個鏡頭、2020年終端上市

口服避孕新藥「星形膠囊」！只要吃一次　藥效維持一個月

韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底

川普又提「火箭人」…因為金正恩愛射火箭　北韓爆氣：你才老番癲加三級！

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

館長回應劉世芳、尹立道歉：沒關係啦

快訊／韓國瑜：青年眼裡我是草包　但10年內台灣會脫胎換骨

蔡壁如爆楊蕙如　一天到晚要「市長專簽」額外補助

李佳芬背14萬元LV包遭砲轟…

快訊／韓國瑜談同婚：願天下有情都終成眷屬

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

台灣基進爆柯P愛將「幫忙製造韓流」

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

綠營網軍首領！一張圖看「卡神」爭議

白宮會談　郭台銘：時機敏感別談

快訊／韓國瑜青年論壇首拋「總統三大目標」

護妻「肛交說」　韓：她只是舉例、擔心性教育太前衛

韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」

圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰

更多熱門

相關新聞

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

藍營連日狂打楊蕙如事件，國民黨總統候選人韓國瑜也點名他和台北市長柯文哲、民進黨副總統候選人賴清德深受網軍所苦，是「被網軍霸凌三兄弟」。對此，賴清德低調回應，這與初選時攻擊他的網軍是不是同一批，還要查證。不過，PTT網友早就起底相關「黑賴文」，發現發文者與楊蕙如系統有關。

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

快訊／韓國瑜青年論壇首拋「總統三大目標」

快訊／韓國瑜青年論壇首拋「總統三大目標」

圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰

圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰

護妻「肛交說」　韓：她只是舉例、擔心性教育太前衛

護妻「肛交說」　韓：她只是舉例、擔心性教育太前衛

關鍵字：

李正皓吳斯懷楊蕙如2020大選

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

中部以北急凍10°C　一張圖看一周天氣

女外送員機車拋錨超無助！他看穿著傻：倒彈

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面