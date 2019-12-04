快訊／港澳條例已經足夠！蔡英文：現階段還不需要「難民法」

記者蔣婕妤／台北報導

針對香港反送中是否要立「難民法」協助示威者，總統蔡英文4日晚間表示，其實當年起草「港澳條例」時已經設想到中國大陸對香港的50年不變承諾可能食言，所以「港澳條例」已經足夠，現階段還不需要難民法。

由台灣青年民主協會主辦之「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，4日起一連3天，在台北國際會議中心登場，由蔡英文4日打頭陣，是第一位上場的總統候選人。

針對學生提問是否會立「難民法」協助港民，蔡英文表示，這一題問的人滿多的，但是香港就是香港，1990年代後期台灣就開始起草「港澳條例」，起草人就是自己。

蔡英文提到，那個時候香港面臨1997年主權移轉中國大陸的過程，中國大陸跟英國協議五十年不變，「真的會是五十年不變嗎？」當時已經預想到一個可能性，中國大陸的承諾沒有實現，或者香港沒有我們預期中民主化等，如果香港需要協助，港澳條例已經有相關的條文寫進去。

蔡英文說，香港反送中過程中，人民受到壓迫的不公平對待，這個階段還不需要到難民法，港澳條例已經提供足夠的法律基礎協助，對於在參與推動香港民主化過程的學生也好、年輕人也好，他們如果想來台灣念書，生子或就業，台灣都會提供必要的協助。

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）