還原真相／誰害死蘇啓誠？　一張圖看國民黨拿謠言追打時間表

▲一張圖看誰害死了蘇啓誠。（圖／王定宇臉書）



記者陶本和／台北報導

針對「卡神」楊蕙如風波，藍營指控她是民進黨網軍，以謠言害死日本大阪蘇啓誠：不過，民進黨立委王定宇把時間軸列出，關西機場謠言出自中共，最早根據謠言舉行記者會，攻擊代表處、外交部的，就是國民黨立法院黨團。

根據王定宇列出的時間軸，關西機場在2018年9月4日因颱風受損，交通中斷；在9月5日，謠言開始在網路上流傳，包括大陸派車到機場接人，辦事處態度冷淡等大量訊息攻擊大阪辦事處。

王定宇直言，關西機場的謠言已經證實是來自「中共」，在9月5日發動網路大量散播。接著，9月6日，關西機場澄清車輛都是關西機場公司調派，並沒有大陸車輛。

不過，王定宇指出，最早根據謠言開記者會，攻擊代表處並施壓外交部究責的就是國民黨立院黨團，在9月7日的記者會上，攻擊駐日代表處要求外交部追究。

當時在記者會上，國民黨立委江啟臣指出，駐日代表處令人失望，曾銘宗也批評，駐日代表處漠不關心，要求外交部追究失職人員，陳宜民則稱讚大陸的反應很快，台灣代表處的人卻裝睡。

在國民黨記者會抨擊駐日代表處之後，大阪辦事處才提出二項協助方案。但是，隨後9月12日，關西機場再次澄清大陸派車接人是「謠言」。9月14日大阪辦事處處長蘇啓誠輕生。

2018年12月15日，法院證實台北大學學生造謠，在12月21日時，國民黨再次指控外交部的檢討處分害死蘇啓誠；到了12月22日，監察院的調查指出，大阪辦事處並無行政疏失。

王定宇表示，當時的攻擊多是跟著這些來源瞎攻盲打，最大聲追究代表處的國民黨，現在竟然抬著棺材去外交部幫蘇處長討公道，「到底要不要臉？」

針對此事，日本放送協會（NHK）日前更以「假新聞害死外交官」進行專題報導，報導內容指出，蘇啓誠的自殺與去年9月4日燕子颱風侵襲大阪關西機場後網路上擴散的假新聞有關，當時有3000名旅客受困機場，其中有三分之一為外籍旅客，包括大陸、台灣旅客，而有人在網路上指出，9月5日中國大使館派出巴士到關西機場優先將大陸人載離機場。

報導指出，有台灣人在網路上留言，認為大陸大使館很努力，但台灣的駐日代表處卻沒做事，之後網友紛紛留言，有人罵外交官是垃圾，有人稱讚大陸的力量強大。但是，報導指出，事實上是，將受困旅客載出關西機場的巴士都是關西機場公司安排的。

在日本媒體的專題報導中，也播放去年9月7日時，有幾位國民黨立委舉行記者會，追究駐日代表處大阪辦事處責任的畫面，指出不僅網友、政治人物、名嘴也追究駐日官員的責任。

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