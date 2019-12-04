　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　國民黨：不是說要打假消息？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜嘉義關懷基層長照直播。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

記者徐政璿／台北報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。不僅如此，臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」爆料，蔡英文外甥吳孝銓疑似是網軍社團的共主。對此，國民黨表示，蔡政府口口聲聲說要打假消息，希望能認真看待自己提出的宣示。

臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」3日透過臉書指出，自從他發了一篇批評財經網美胡采蘋胡扯北市府還債問題之後，就持續在各處被有組織的攻擊、嘲諷、抹黑，並爆出攻擊他的人部分出自一個被稱為「應許」的社團成員，該社團共主竟是蔡英文表姊林美珠的兒子吳孝銓。

麥克風3日透過臉書表示，自從他在一個多月前發了一篇批評胡采蘋胡扯北市府還債問題之後，就持續在各處被有組織的攻擊、嘲諷、抹黑，最近另發了一篇打臉網美瞎扯台積電不借錢會倒的文之後，攻擊更是越演越烈，威脅人身、髒話侮蔑什麼都來了，不過他收集了被攻擊的部分內容。「看到這兩天卡神導致外交官冤死，掌控網軍被起訴的新聞，我實在很難不聯想最近發生的事，背後是不是也有網軍策劃了這一切？」

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

麥克風發現，攻擊他的人部分出自一個被稱為「應許」的社團成員，該社團有嚴密的組織，需要保人才能入社，如果洩漏社內的資訊就會被踢出。「柯粉的超譯天地」、「300喵星人委員會」、「土星六號之狼」、「百柯全書」等側翼政治粉專的言論，是社團內的主流風向，甚至還有上述側翼粉絲團的管理員直接進駐在社團內。麥克風爆料，「該社團的類似共主角色是蔡英文表姊林美珠的兒子Dominic Wu吳孝銓。」

麥克風表示，民進黨對卡神本人的黃金切割，他只有七個字可說：多行不義必自斃。網軍起手式抹人柯粉，是不是他們統一的攻擊模式？私密社團內明明就有大量跟側翼粉專甚至與公關公司牽連甚深的人，竟還敢誣陷他是公關公司，豈不是做賊喊捉賊？他公開支持蔡英文，仍然受到如此攻擊，蔡政府對以上網軍的胡亂操作到底知情多少？

對此，韓國瑜競選辦公室表示，從卡神楊蕙如事件之後，民進黨政府就想方設法的在切割網軍，甚至又把韓市長給牽拖下水，我們在此呼籲，網軍事件已經嚴重傷害台灣自由民主價值，執政黨應盡快出面把事情講清楚，而不是切割後就裝沒事，繼續粉飾太平。

國民黨也回應，蔡政府口口聲聲說要打假消息，希望能認真看待自己提出的宣示，切實對待網軍抺黑抹紅的行徑。然而，我們也不禁要問蔡政府，放縱網軍肆意造假，造成優秀外交官之死，蔡政府是否應該還其公道？

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄回應，林美珠不是公職、當然也不會過問選務，至於她的兒子，更是和競辦或總統府「完全沒有往來」。他強調，吳孝銓在網路上所發表的言論，都是個人自由。他反批，「反倒是韓國瑜幫岳父砂石護航這才需要講清楚，因為有白紙黑字的會議紀錄。」

其他人也看了這些...

► 謝長廷認與楊蕙如「一般朋友關係」　一年見不到1、2次
► 國民黨議員飛東京堵謝長廷　駐日代表處關門謝絕採訪
► 不見跨海抗議蘇啓誠案　謝長廷：外交不是市議員監督對象

更多相關新聞...

► 蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　韓競辦：執政黨應出面講清楚
► 韓國瑜氣憤談網軍受害者　「遭霸三兄弟」：賴清德、柯文哲、韓國瑜
► 楊蕙如網軍案成韓國瑜逆轉破口？　卓榮泰：目前看不出直接影響

白白胖胖也是一種美

ET快訊
變態警「忘情撫摸」女屍乳房！案發現場起色心...噁心畫面全都
更猛冷氣團將到！　台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

小英沒被考倒！學生問綠能　蔡英文競辦：發電比已成長至5.61%

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜抹黑廣告：憑什麼愛說謊？

政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　國民黨：不是說要打假消息？

還原真相／誰害死蘇啓誠？　一張圖看國民黨拿謠言追打時間表

快訊／港澳條例已經足夠！蔡英文：現階段還不需要「難民法」

不是鬼島是寶島！8件事證明台灣超幸福　外國網友：好羨慕

藍議員為蘇啓誠赴日抗議…謝長廷批「雙重標準」　蔡正元：你真的做錯了

泰簽財力證明　知情人士爆：藍營、旅遊業者唱雙簧凸顯外交不夠力

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

小英沒被考倒！學生問綠能　蔡英文競辦：發電比已成長至5.61%

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜抹黑廣告：憑什麼愛說謊？

政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　國民黨：不是說要打假消息？

還原真相／誰害死蘇啓誠？　一張圖看國民黨拿謠言追打時間表

快訊／港澳條例已經足夠！蔡英文：現階段還不需要「難民法」

不是鬼島是寶島！8件事證明台灣超幸福　外國網友：好羨慕

藍議員為蘇啓誠赴日抗議…謝長廷批「雙重標準」　蔡正元：你真的做錯了

泰簽財力證明　知情人士爆：藍營、旅遊業者唱雙簧凸顯外交不夠力

政治熱門新聞

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

楊蕙如首度打破沉默　網軍驚爆內幕

快訊／網軍IP來源是綠委辦公室！

砂石案被質疑　李佳芬弟喊冤

卜睿哲：若蔡連任，中國繼續「剛剛好」手法

韓國瑜岳父飆罵文弱公務員　吳約西冒死阻違法抽砂

「彰化陳漢典」最愛開賓利　債務高達1億

瓦解韓國瑜庶民牌　綠營石內卜出狠招

韓國瑜回防魚群跳出水　高雄市府說話了

快訊／卓榮泰：「卡神」楊蕙如是民進黨員

民進黨切割楊蕙如　她PO照洩底

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

議員爆「卡神拿菊市府補助」綠議員：抹黑

黃國昌質問韓國瑜：這些大洞回填了什麼？

更多熱門

相關新聞

政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 4日受訪時強調，不評論個案，但行政院立場不變，就是譴責任何形式的假訊息。

還原真相／誰害死蘇啓誠？看國民黨拿謠言追打時間表

還原真相／誰害死蘇啓誠？看國民黨拿謠言追打時間表

影／日本高中生遊總統府大驚喜　蔡英文現身

影／日本高中生遊總統府大驚喜　蔡英文現身

蔡英文：現階段不需要「難民法」

蔡英文：現階段不需要「難民法」

8件事證明台灣超幸福　外國網友好羨慕

8件事證明台灣超幸福　外國網友好羨慕

關鍵字：

蔡英文2020大選網軍

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

泰簽政策急轉彎取消財力證明

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面