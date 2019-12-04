蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院預計在5日院會通過「我國5G頻譜政策與專網發展」報告，政務委員吳政忠4日受訪時說明，未來規畫4800MHz到4900MHz頻段作為專網專頻使用，待院會拍板通過後，企業或公私部門將可以向國家通訊傳播委員會（NCC）申請實驗使用。

5G（第五代行動通訊）首波頻譜競標將在12月10日登場。行政院會5日將由行政院科技會報辦公室陳報「我國5G頻譜政策與專網發展」報告。行政院4日先由政務委員吳政忠、龔明鑫與行政院發言人Kolas Yotaka說明「5G頻譜政策與專網發展事宜」。

行政院今年5月10日核定「台灣5G行動計畫」，計畫4年投入204.66億元，以鬆綁、創新、實證、鏈結等策略，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，希望將台灣打造成適合5G創新運用發展的環境，進一步提升數位競爭力、深化產業創新，實現智慧生活。

吳政忠表示，5G具有「高頻寬」「低遲延」的特性，包括食、醫、住、行、育樂等方面，世界各國都在爭相開發5G的新應用。他指出，日前向行政院長蘇貞昌報告後，拍板將專網頻段規畫在4800MHz到4900MHz，只要行政院會通過，就可開放給需要的企業、公部門與非營利團體申請實驗使用；若實驗成功可行，最快2021年貨2022年開放專網執照申請。