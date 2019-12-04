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小英沒被考倒！學生問綠能　蔡英文競辦：發電比已成長至5.61%

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▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

由台灣青年民主協會主辦之「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，由總統蔡英文4日打頭陣第一位上場。對於學生以「事實查核」質疑綠能與再生能源的資料有誤，蔡英文競選辦公室晚間指出，根據經濟部資料，綠能發電比今年已經來到5.61%，有所成長。

蔡英文在晚上與青年對談時接受學生考驗，在綠能題上，被學生經事實查核發現政府資料似乎有錯誤，「您說任內綠能風場、再生能源進展速度非常快，我們查了一下，根據台電資料，再生能源佔比從2016年百分之五點一，到2017跟2018都是百分之四點九，基本上沒有上升甚至些微下降，所以進展非常快可能有一點點問題。」

對此，蔡英文回應，能源建設的基礎很龐大，包含資金、技術需求等。所謂的速度很快，指的是2016年之後電業法修了，發展綠電的空間，包含法規、市場等都寫在法律裡面，也開始招募投資者，歷經多次困難，使得台灣現在的風電，是歐洲在亞洲的最大投資國，「所以我說速度很快，是因為法律還有基礎建設到位。」

事實上，蔡英文的說法其實是正確的，因為事實查核時僅調查到台電資料，而非整體資料。蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔說明，沃草事實查核提及綠能部分，是僅就台電電廠（不含民營電廠）部分，而根據經濟部的整體資料顯示，2016年綠能占發電比為4.8%，2017年及2018年皆為4.6%，微幅下降的原因是枯水期水力發電下降所導致。然而，截至2019年1至9月的最新統計，綠能發電比已經來到5.61%，已有所成長。

廖泰翔並指出，實際上，蔡總統在會中表示，我們的風電跟光電有很好的條件，因此也希望，在快速發展綠電的過程中，要把核電廠如期的退役，讓台灣整體電的組合更健康、乾淨。

廖泰翔進一步指出，誠如蔡英文對於沃草事實查核的回應，能源建設的基礎很龐大，包含資金、技術需求等。所謂的速度很快，指的是2016年之後電業法修正後，發展綠電的空間，包含法規、市場等都有法制化，也開始招募投資者，速度很快是因為法律還有基礎建設到位。

廖泰翔舉例，近來離岸風力發電的投資大幅進展，台灣第一座離岸風場「海洋風電」（Formosa1）在11月啟用，到2025年，台灣風電產業將可以創造1兆元的投資額、1.2兆元的產值、大約2萬個工作機會。台灣的能源轉型已經跨出非常大的一步，並且在正確的道路上前進，2025年再生能源目標要達20%的政策目標，仍然是蔡政府全力推動的能源轉型目標。

最後，廖泰翔表示，蔡英文感謝青年在會中對她「更進化」的肯定，也非常樂見年輕學子能夠對公共議題有廣泛且深入的關注，希望年輕朋友能秉持這樣的熱情，讓台灣的公共政策討論，有完整、理性、優質的思辨空間。

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