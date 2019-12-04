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影／滅火器首次演唱蔡英文競選歌　歌名、官方版7日才曝光

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間舉行「社群之夜-人蔘衝一波」，知名樂團滅火器也參與演出，其中備受關注的是，在三天前才完成作詞曲的競選歌曲，雖然還沒有歌名，但他們首次在社群之夜完整演唱，至於正式官方錄音版，將於本週六（7日）釋出。

滅火器楊大正表示，在三天以前，滅火器寫了一首新歌，目前可以說是幾乎沒有人聽過，也還沒有歌名，但今天演唱這首曲子，要獻給所有勇敢、有骨氣的驕傲台灣人。

楊大正指出，官方錄音版本，會在本週六曝光，他們希望喜歡這首歌的，在曝光之後把這首歌分享給更多的好朋友。

針對這首競選歌曲，蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔指出，歌曲中不僅唱出了年輕世代對於父母親的感謝，也唱出生長在台灣，寄望國家未來更好的心聲，好比「是恁牽著阮的手，一步一步陪阮走，走過這個島嶼的坎坷運命，猶原勇敢的站在這。無論風多大，阮的心袂震動，志氣是恁幫阮號的名，阮是驕傲的台灣囝仔」。

廖泰翔說，如同歌詞裡提到的台灣囝仔一樣，這首歌的錄製也將結合更多小朋友的聲音，小英發言人廖泰翔也帶了自己兒子和女兒一同到錄音室獻唱。

▼滅火器首次唱小英2020競選歌曲。（圖／翻攝蔡英文直播）

▲▼滅火器首次唱小英2020競選歌曲。（圖／翻攝蔡英文直播）

廖泰翔也轉述楊大正的創作理念，強調這首歌是楊大正在與吳念真導演聊天時，所激盪出來的想法，從一封年輕人寫給爸媽的信中，去了解上一代經歷過白色恐怖、戒嚴時期，到現在的自由民主，一路以來傳承到這一代的善良、志氣的價值觀轉變過程。
 
此外，廖泰翔也說，為了讓小朋友了解歌曲涵義，有一個兩歲大女兒的滅火器主唱楊大正也瞬間化身成楊老師，一邊彈著吉他一邊告訴小朋友歌詞的意思，也用台語一字一句的教唱，讓人更期待後製完成後的作品，而小朋友童言童語的發音，也讓楊大正難得展露「女兒傻瓜」鐵漢柔情的那一面。

廖泰翔表示，楊大正力挺蔡英文不遺餘力，先前「關心台灣」政績影片就曾參與旁白配音，也率領滅火器成員參加民進黨台北市黨部舉辦的「台灣搖滾派對」演出。在上周忙完火球祭後，就盡全力趕製競選主題曲，也是在百忙之中籌備，直到今天也還在收錄小朋友的聲音素材，希望可以將音樂製作到最好。

▼滅火器首次唱小英2020競選歌曲。（圖／翻攝蔡英文直播）

▲▼滅火器首次唱小英2020競選歌曲。（圖／翻攝蔡英文直播）

▲▼滅火器首次唱小英2020競選歌曲。（圖／翻攝蔡英文直播）

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