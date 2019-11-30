快訊／韓國瑜毒誓「貪污關到死」　蔡英文：清廉是理所當然的事

▲總統蔡英文陪吳怡農、許淑華掃街後接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜30日在臉書下毒誓，稱自己若上任後貪汙，「放棄假釋把我關到死」。對此，總統蔡英文受訪時回應，清廉是理所當然的事。

時代力量立法委員黃國昌28日踢爆，韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。韓國瑜競選辦公室29日晚間發表5點聲明還原30年前的「選民陳情」，強調一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。韓國瑜30日早上更下毒誓自證清白，「老話一句當選後我若貪污放棄假釋把我關到死。」

韓國瑜透過臉書批評，選舉越骯髒，執政必貪腐；選舉越清廉，執政越廉潔，更直接撂下狠話「老話一句當選後我若貪污放棄假釋把我關到死」。

對於韓國瑜下毒誓，蔡英文30日受訪時回應，選舉有選舉的規定，所有的候選人都得按照規定，清廉本來就是從事公務的人的基本要求，「我相信他這樣講是理所當然的事，所有從事公務的人都要清廉。」

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