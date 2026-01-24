5歲男童遭ICE帶走！明尼蘇達爆5萬人示威　零下29度怒上街頭

▲ 數萬人上街抗議ICE執法行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州持續上演川普政府移民執法風暴，移民暨海關執法局（ICE）人員竟攔截一名剛放學回家的5歲男童，連同父親一併帶走，激起當地民眾怒火。儘管23日氣溫驟降至攝氏零下29度，仍有大批抗議者湧上街頭，發動大規模示威，要求聯邦執法人員撤出該州。

5萬人極寒中上街 企業暫停營業讓員工抗爭

《路透》報導，主辦方統計，23日約有5萬名示威者走上明尼阿波利斯街頭，警方未證實這項數字，但抗議人潮後來湧入可容納2萬人的體育館，現場逾半數座位坐滿。明州各地數十家企業、酒吧、餐廳與商店特地暫停營業一天，讓員工參與這場被稱為「ICE OUT！」的抗爭。

在明尼阿波利斯-聖保羅國際機場，約100名神職人員跪在道路上唱聖歌祈禱，拒絕服從當地警方淨空道路的命令，最終被逮捕並以束帶綑綁雙手，被押上巴士帶離現場。非營利倡議組織「明尼蘇達信仰」（Faith in Minnesota）表示，這些神職人員也呼籲關注機場與航空公司員工被ICE拘留的情況，呼籲航空業者「與明州人民站在一起」。

ICE跟蹤校車抓學生 4童被拘留含5歲男童

▲ 利亞姆被拘點燃民眾怒火。（圖／路透）

此次大規模抗爭導火線是厄瓜多5歲男童利亞姆（Liam Conejo Ramos），哥倫比亞高地公立學區督學史坦維克（Zena Stenvik）在記者會上透露，截至本周已有4名學生被拘留，包括2名17歲青少年、1名10歲兒童及利亞姆，「ICE人員在我們的社區巡邏，在學校周圍打轉，跟蹤校車，多次進入停車場抓走我們的孩子。」

目擊者描述，20日當天利亞姆戴著藍色帽子、背著蜘蛛人書包，眼睜睜看著蒙面武裝人員在住家車道逮捕父親，執法人員隨後還試圖利用男童引誘躲在屋內的母親出面。學區委員會主席格蘭倫德（Mary Granlund）證實，包括學校職員、家中成年人及鄰居都主動提出照顧男童，但全遭ICE拒絕。

范斯稱「避免凍死」 律師駁斥非法入境指控

副總統范斯24日訪問明尼阿波利斯時則宣稱，因利亞姆的父親逃跑，執法人員別無選擇，只能帶走「被丟下」的孩童，「難道要任由5歲小孩凍死嗎？」但男童家屬律師普羅科什（Marc Prokosch）駁斥父親非法入境的指控，強調兩人都是合法庇護申請者，正等待移民法官聽證。

▲ 示威民眾不畏嚴寒天氣上街。（圖／路透）

此次執法行動相關爭議更因ICE人員7日射殺37歲美國公民古德（Renee Good）而雪上加霜，古德育有3名子女，生前長期擔任志工，負責監控並記錄ICE在當地的行動，事發時坐在車內觀察ICE行動卻被擊斃。示威組織者表示，追究涉案人員法律責任是主要訴求之一。

示威者痛批「聯邦占領」 大企業沉默挨轟

喜劇演員兼墮胎權倡議者溫斯特德（Lizz Winstead）擔任活動主持人，她在體育館向群眾直言，「我們看到的是一個似乎毫無約束的機構，在明州各地造成痛苦與折磨。」原住民保護運動副主席迪昂-桑德（Rachel Dionne-Thunder）更形容這場執法為「美國政府透過ICE對未讓渡的達科他土地進行全面聯邦占領」。

不過，明州眾多《財星》全球500強企業對此保持沉默。總部設於明尼阿波利斯的Target百貨近年已因放棄多元化政策承諾備受指責，如今又因未對ICE活動表態受到更多批評。《路透》聯繫聯合健康（UnitedHealth）、亞培（Abbott Laboratories）及3M等明州大企業均未獲回應，溫斯特德對此在集會上痛批，「他們的沉默震耳欲聾。」