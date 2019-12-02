黃國昌緊咬韓國瑜砂石案　柯文哲：會被人家說是側翼

▲柯文哲出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／新北報導

立委黃國昌日前指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調，韓國瑜競選辦公室2日赴北檢提告黃國昌。對於黃國昌一直緊咬韓國瑜，台北市長柯文哲2日受訪表示，「我也不知道，有時候人家說你是側翼啊」，不過老實講這也很為難，盡力啦。

對於韓國瑜提告黃國昌，柯文哲出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式受訪直言，「這很正常啊，不告不是默認嗎？」所以一定要告的，只是問題是他在選前這種執法程序也不會走完；台灣現在就是這樣，也沒辦法，每天看那個覺得很無聊，政治的現況就是這樣，告了之後選前也不會有結果出來，所以都是信者恆信、不信者恆不信，所以大家再忍耐一下，還有42天就結束了。

對於黃國昌一直打韓國瑜，被解讀為拉時力政黨票，柯文哲表示，每個政黨都在為他最大利益努力嘛，「不過老實講，重來一遍我覺得時代力量應該把黃國昌排第一」，多少拉一些票，「我也不知道，有時候人家說你是側翼啊」，不過老實講這也很為難，盡力啦。至於是誰的側翼？柯文哲避談，僅說「人家會覺得說你好像在當側翼」，其實時代力量也是四分五裂啊。

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