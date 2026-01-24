霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

記者鄺郁庭／綜合報導

極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）來台挑戰攀登台北101，一舉一動掀起台人熱論。北市一間抱石攀岩館23日貼出霍諾德的打卡照，還曬出親手簽名岩點，讓網友羨慕直呼「早知道昨天去市民！」店家也透露，霍諾德是練習Moonboard，「比較厲害的人才有辦法爬。」

位在南港的「Civic Bouldergym Taipei 市民抱石攀岩館」23日在粉專曬出霍諾德的打卡照，「來市民打卡拍照囉！」另外，館方還請霍諾德在岩點上簽名。照片引來網友驚呼，「Wow！That’s amazing！」「早知道昨天去市民。」

▲霍諾德打卡南港攀岩館。（圖／市民抱石攀岩館 授權引用）

館方向《ETtoday新聞雲》表示，霍諾德是到他們岩館練習，「他都是爬Moonboard，那種是比較厲害的人，才有辦法爬。」至於練習時間則大約兩小時，「他都8:00-10:00練習。」

▲圖中圈起的黃色攀岩板即是Moonboard。（圖／市民抱石攀岩館 授權引用）



另外，館方還拍下霍諾德和老婆桑妮（Sanni McCandless）比指力板的畫面，只見霍諾德一派輕鬆的抓住板子一頭，桑妮一邊出力，一邊忍不住笑出來，因為完全動不了一點，超可愛的互動讓旁邊的人也笑出來。

※本文獲 Civic Bouldergym Taipei 市民抱石攀岩館 授權引用。