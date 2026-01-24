　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

記者鄺郁庭／綜合報導

極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）來台挑戰攀登台北101，一舉一動掀起台人熱論。北市一間抱石攀岩館23日貼出霍諾德的打卡照，還曬出親手簽名岩點，讓網友羨慕直呼「早知道昨天去市民！」店家也透露，霍諾德是練習Moonboard，「比較厲害的人才有辦法爬。」

位在南港的「Civic Bouldergym Taipei 市民抱石攀岩館」23日在粉專曬出霍諾德的打卡照，「來市民打卡拍照囉！」另外，館方還請霍諾德在岩點上簽名。照片引來網友驚呼，「Wow！That’s amazing！」「早知道昨天去市民。」

▲▼霍諾德打卡南港攀岩館。（圖／Civic Bouldergym Taipei 市民抱石攀岩館 授權引用）

▲霍諾德打卡南港攀岩館。（圖／市民抱石攀岩館 授權引用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

館方向《ETtoday新聞雲》表示，霍諾德是到他們岩館練習，「他都是爬Moonboard，那種是比較厲害的人，才有辦法爬。」至於練習時間則大約兩小時，「他都8:00-10:00練習。」

▲▼霍諾德打卡南港攀岩館。（圖／Civic Bouldergym Taipei 市民抱石攀岩館 授權引用）

▲圖中圈起的黃色攀岩板即是Moonboard。（圖／市民抱石攀岩館 授權引用）

另外，館方還拍下霍諾德和老婆桑妮（Sanni McCandless）比指力板的畫面，只見霍諾德一派輕鬆的抓住板子一頭，桑妮一邊出力，一邊忍不住笑出來，因為完全動不了一點，超可愛的互動讓旁邊的人也笑出來。

※本文獲 Civic Bouldergym Taipei 市民抱石攀岩館 授權引用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老闆虐殺員工！喊冤「被害變被告」　死者女兒怒揭真相
蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場
阿蘇火山搜救影像曝！　「惡魔地質」手指一劃就崩落
快訊／管麟吳季璇登記結婚！　唯美閃照曝光
洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！
婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我不孝　駕駛無法做筆錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

快訊／12:02台東卑南規模3.8地震　最大震度2級

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」　萬人炸鍋：每句話全都中

霍諾德攀登101延明天　氣象署曝「風速減弱」：可能零星短暫雨

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

快訊／12:02台東卑南規模3.8地震　最大震度2級

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」　萬人炸鍋：每句話全都中

霍諾德攀登101延明天　氣象署曝「風速減弱」：可能零星短暫雨

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

世界大賽延長18局待命　山本由伸曝幕後：一邊喝咖啡、一邊吃壽司

U:NUS蔡承祐入伍當兵倒數！　「女友視角」畫面意外曝光

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

【奪命瞬間】桃園回收車駕駛「突昏迷」　追撞釀7傷...78歲婦送醫不治

生活熱門新聞

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

立春1招財運開紅盤　3生肖穿紅衣最旺

台人年終領1個月！韓國人：巨大的文化衝擊

下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

霍諾德攀「台北101」延期　國父紀念館小編發文提醒

更多熱門

相關新聞

真的沒在怕　霍諾德「大腦構造」異於常人

真的沒在怕　霍諾德「大腦構造」異於常人

傳奇攀岩家霍諾德原定今（24日）挑戰「徒手攀登」台北101大樓，卻因細雨攪局延至明日上午9時。許多人也好奇，難道霍諾德真的不會感到害怕？事實上，他早在10年前就接受過功能性磁振造影（fMRI）掃描，結果發現霍諾德處理恐懼的方式與常人截然不同，他的大腦在面對威脅時，幾乎不會產生反應。

霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　攀台北101延期

霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　攀台北101延期

阿信也在等！霍諾德攀101直播延期　第一時間留言

阿信也在等！霍諾德攀101直播延期　第一時間留言

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

霍諾德徒手攀登101延明天　氣象署：可能有零星短暫雨

霍諾德徒手攀登101延明天　氣象署：可能有零星短暫雨

關鍵字：

霍諾德台北101抱石攀岩Moonboard極限運動

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面