谷立言「自由不是免費」！高金素梅轟軟土深掘：當台灣人都傻子？

▲AIT處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言22日公開表示「自由不是免費（freedom is not free）」，強調美國只能在盟友自助的前提下提供協助，並呼籲盟友加大國防投資。對此，無黨籍立委高金素梅今（23日）在臉書發文強烈回擊，直言「自由當然不是免費的，但台灣人民的血汗錢也不是天上掉下來的」，並痛批美國對台灣「軟土深掘」。

點名1.25兆國防特別預算 質疑「還要再要錢？」

高金素梅指出，谷立言近期頻頻替賴清德政府「推銷」高達1.25兆元的國防特別預算，但卻似乎忘了美國商務部長盧特尼克日前才高調宣稱，已從台灣「挖走」5000億美元的大型投資。她質疑，在台灣面臨產業外移、市場開放壓力之際，美國不僅未展現同理心，反而「理直氣壯地接著上門要錢」，令人無法接受。

▲立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）

已收款卻未交貨 高金：應先解決6000億軍購問題

高金素梅進一步指出，若美國對盟友仍保有基本的同情與責任，理應先協助解決「6000億元已收款卻未交貨」的國防軍事採購問題，而非一邊延宕交付，一邊四處施壓台灣再編列新的巨額國防預算。她直言，這樣的作法形同對台灣「深挖到底」。

「谷立言先生，您當台灣人都是傻子？」高金素梅語氣強烈表示，美國政府或許可以「見錢眼開」，賴清德政府也可能「無血無淚」，但基層台灣人民過著拮据生活，眼睛卻是雪亮的。她強調，台灣人民會清楚告訴美國與政府，「自由不是免費的，但我們台灣人民的血汗錢，同樣得來不易。」