政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接見德國馬歇爾基金會　林佳龍：外交鏈結美歐建立「股東」關係

▲▼林佳龍陪同賴清德接見「德國馬歇爾基金會」。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍接見「德國馬歇爾基金會」。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍21日陪同總統賴清德於總統府接見「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund, GMF）跨大西洋訪問團，昨（23日）並於外交部持續與訪團就台灣外交、經濟與安全等議題深入交換意見。林佳龍表示，面對全球政經局勢快速變化，台灣將以「總合外交」為主軸，深化與美國及歐洲民主夥伴的連結，建立不可或缺的夥伴關係。

本次GMF訪團共8位成員，由基金會會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）率團來訪，GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）亦隨團訪台。林佳龍表示，訪團成員長期深耕國際關係研究，並持續關注台灣議題，皆是台灣的重要朋友。

​林佳龍指出，美國與歐洲正積極推動「再工業化」與「再武裝」的戰略趨勢，以因應供應鏈安全與威權威脅升高的挑戰，中國已成為歐美國家「日益迫切、步步進逼的威脅」，促使美國加速推動「再工業化」以強化供應鏈安全；歐洲也大幅提升國防與安全投入，走向更積極的防務整備。面對此一趨勢，台灣將以「總合外交」為核心，整合國家公私資源，透過更積極的外交作為，深化與夥伴國家的合作關係。

林佳龍說明，在「價值外交」層面，台灣與跨大西洋夥伴同樣堅守自由民主、人權法治及以規則為基礎的國際秩序；在「同盟外交」方面，台灣將依循賴總統的戰略方向，持續提升國防預算與自我防衛能力，打造「台灣之盾」先進防空系統，導入高科技與人工智慧，並進一步壯大台灣國防工業。

在「經濟外交」方面，林佳龍強調，台灣將聚焦半導體與 AI 供應鏈的關鍵優勢，積極強化與美國、歐洲的雙向投資與產業合作。他並指出，台灣正與德國、波蘭及捷克等國深化合作，推動以三國為核心的「歐洲晶片三角」，共同建構更強健的「非紅供應鏈」與產業韌性，進一步提升民主夥伴的經濟安全與整體競爭力。

此外，林佳龍也向訪團介紹台灣推動的「榮邦計畫」，透過為友邦與夥伴國家量身訂做符合其發展需求的合作方案，並積極落實與民主夥伴在第三國的合作。該計畫不僅著眼於互惠共榮，更致力於協助友邦與夥伴國家提升民主治理，共同抵禦威權國家的威脅與利誘。

林佳龍表示，台灣期待透過深化雙向貿易與投資，讓台灣與美國及歐洲成為共享利益、共同目標的夥伴，讓台灣不僅是「利害關係人」（stakeholders），更成為「股東」（shareholders）。他強調，台灣希望彼此的關係不僅建立在共同價值，更要透過具體的合作，追求共同的利益，讓當地人民有感受益，以鞏固民主社會對台灣的支持。

接見德國馬歇爾基金會　林佳龍：外交鏈結美歐建立「股東」關係

關鍵字：

外交部林佳龍馬歇爾基金會總合外交半導體合作非紅供應鏈

