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影／蔡英文社群之夜演說全文：我不會忘記承諾　只是需要多一點時間

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間舉行「社群之夜-人蔘衝一波」時表示，「我說到的，我一定做到，雖然做的時候碰到困難，很多人不諒解，也碰到沒有耐心的人，「但是蔡英文不會忘記承諾，蔡英文只是要多一點的時間，來完成應該要完成的事」。

蔡英文表示，在2016年的選戰過程中，她承諾了大家很多事情，包括轉型正義、年金改革、長照2.0、能源轉型、產業轉型、國防自主、婚姻平權，這些每一項，在她當上總統後，她都做到了。

蔡英文說，這就是蔡英文，說到的一定做到，雖然做的時候碰到困難，做的時候，也碰到很多人對她不諒解，也碰到沒耐心的人，認為她沒有在做事，或是她忘了該做的事情，「但是蔡英文不會忘記承諾，蔡英文只是要多一點的時間，來完成應該要完成的事情。」

▼總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供，下同）

▲▼總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）

蔡英文演說全文：

最近我參加很多選舉造勢的活動，今天這一場很特別，平均年齡可能也是最低的一場。我的幕僚告訴我，報名的人當中，18到45歲的占了百分之八十三。能夠得到年輕人的認同，是我過去這三年多來，很大的成就感來源。

我聽說，今天現場一位難求，報名連結一丟出去，一個晚上就搶光了。謝謝所有在場的好朋友，還有，現在正在用手機或電腦收看直播的好朋友們。

上次社群之夜的主題，是叫「人蔘第一次」，這次的主題叫「人蔘衝一波」。什麼叫做「衝一波」呢？我不想幫年輕人定義什麼叫「衝一波」，因為我覺得，年輕人的人生，應該由你們自己來定義。

對我來說，「衝一波」就是，不管前面有什麼不確定性，不管前面有什麼困難，如果這是我應該做的事，我就會去做。

換句話說，「衝一波」就是，即使不知道未來會發生什麼事，還是要說服自己，不要停留在原地，勇敢往前走就對了。

我的人生，每隔一陣子，都要「衝一波」。我幸運的地方在於，我的人生跟台灣社會的發展，以及台灣整體的命運，是緊緊結合在一起的。

2008年衝一波，扛起民進黨主席的責任

這張照片是我第一次擔任民進黨黨主席的照片。我本來以為行政院副院長卸任，就可以回去學校教書了。沒想到2008年，當上了民進黨主席。

當然，那時候的民進黨，是跌落谷底的時候。整個黨因為失去政權，士氣低迷，支持者失去信心。所有人都說，民進黨20年之內爬不起來。

那個時候，民進黨的財務陷入困境。本來黨部是租三層樓，後來只好退租，剩下兩層，有一段時間，也差一點付不出黨工的薪水。為了解決民進黨的財務危機，我到處去拜訪還願意支持民進黨的支持者。

你們一定沒有辦法想像，我們當時是多麼辛苦，靠著支持者100塊、200塊、1000塊的小額捐款，撐起民進黨。

那些鈔票，常常都是我去菜市場拜訪，老闆手往身上抹兩下，趕快從圍裙裡面掏出來的，大多數都皺巴巴的，但是裡面有愛。就是這些小額捐款，慢慢讓民進黨從谷底中站起來。

台灣人民沒有放棄民進黨，有能力的人，就是應該要承擔台灣人民的期待。

我很感謝，當時的黨工跟支持者，願意相信我這個黨主席，願意跟著我一起衝一波。如果我們當時沒有衝一波，也許民進黨就再也沒有重新執政的機會。

2010年衝一波，參選新北市長

這張照片是我2010年參選新北市長的照片。

那場選舉對我來說有特別的意義。它讓我從一個學者蛻變成更成熟的政治人物。我前天在新北市競選總部成立大會的時候有講，我對新北市有一種特殊的感情。沒有新北市，就沒有今天的蔡英文。所以，如果現場有從新北市來的人，我要再一次向你們說聲謝謝。

我跑了一百多個市場，去感受台灣人最有活力的一面。我開始記住很多人的名字，跟很多人握手，去聽他們跟我說什麼。我會在一天之內，遇到各式各樣不同的人。

今天在現場，有很多第一次參選的候選人，賴品妤、吳怡農、張銘祐、謝佩芬、蔡沐霖，站起來跟大家打打招呼。我現在說的，你們一定感受很深。

還有幾位是身經百戰的議員，這次也要挑戰立委，許淑華、高嘉瑜、阮昭雄，也跟大家打一下招呼。他們現在是議會裡面資深的前輩，未來在國會也一定是立刻可以作戰的一級戰將。

2012年衝一波，參選總統

這一張照片是我2012年選總統的時候。大家都還記得三隻小豬吧？

常常我跑行程，在跟支持者握手的時候，就會有人塞一隻小豬撲滿給我。有時候撲滿打開來，裡面還會塞著一張紙條。

我印象很深刻，有一張紙條上面寫著：「對不起，留了一些錢吃飯，只存了這些，沒辦法！」。

你們可以想像當我看到這張紙條時的感動。我們的支持者，日子不好過，但他卻依然選擇用他僅有的，來支持你。我們做政治人物的，當然更應該要覺得自己的責任很重。

我常常告訴自己，政治，就是為了這些人而存在的。

很可惜，我第一次選總統沒能挑戰成功。我還記得，在敗選的那個晚上，下著雨，我跟所有的支持者，一起淋著雨。那一個晚上，真的是分不清楚臉上是雨水還是淚水。我們距離成功，真的只差最後一哩路。

2016年衝一波，當選總統，負起總統的責任

為了這一哩路，我又花了四年的時間，到全台灣各地走透透，去了很多地方。

在2016年，我再次衝一波參選總統。終於，在大家的幫助與支持下，我們成功完成了最後一哩路。

在選戰的過程中，我承諾了大家很多事情，轉型正義、年金改革、長照2.0、能源轉型、產業轉型、國防自主、婚姻平權，這每一項，我當上總統後，我有沒有都做到了？

這就是蔡英文，我說到的我一定做到，雖然做的時候碰到困難，我做的時候，也碰到很多人對我不諒解，也碰到沒耐心的人，認為我沒有在做事，或是我忘了我該做的事情，但是蔡英文不會忘記承諾，蔡英文只是要多一點的時間，來完成應該要完成的事情。

連任總統，衝一波！

下一個四年，我還要做什麼？

台灣的經濟轉型正在關鍵階段，要衝！
台灣的全面照顧正在持續發展，要衝！
守護台灣的主權和民主，也一定要繼續衝！

我要做很多事，其中之一，就是我要為台灣的年輕人衝一波。

下一個四年，你們願不願意跟蔡英文繼續一起，衝一波？

大家願不願意跟蔡英文繼續一起，拚連任？
大家願不願意為台灣投一張票？
大家願不願意為蔡英文守一張票？

啟動「英眼部隊」計畫

大家都回答我願意了，我接下來有一個任務要交給大家。大家都加入我的LINE了嗎？還沒加入的，趕快加入。

接下來，我要宣布一個重大的計畫，叫做「英眼部隊」。請大家先看接下來這支影片。

民主最可貴的地方，就是我們每一個人都有機會，在第一線參與民主，同時也用行動來守護民主，讓民主不斷進步。

英眼部隊，就是表示你們每一個人都是我的眼睛，代替我在每一個投開票所見證開票的作業，也用最快的行動即時回報票數。

這是台灣民主史上，第一次在總統大選招募報票志工，進行全國性的報票運動，這是公民參與的里程碑。我很希望大家能一起加入。

所有加入英眼計畫的朋友，也有機會接到我直接打給你的視訊電話喔，我會抽查一下大家有沒有認真。

現在我要邀請大家，加入英眼部隊。

1月11號，回家投票衝一波

明年1月11號，是一場台灣不能輸的選舉。回家是為了守護國家。我們把票數衝高，票數衝高，台灣就會變成一個，由年輕人集體守護民主、守護自由的地方。我需要各位跟蔡英文一起，為台灣衝一波！

明年1月11號，跟蔡英文一起，回家投票衝一波！

▼總統蔡英文社群之夜。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文社群之夜。（圖／記者陶本和攝）

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