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影／鄭麗君1996年硬闖大陸駐法使館　法國警察筆錄竟搭訕揪約會

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▲▼總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）

▲文化部長鄭麗君出席總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間舉行「社群之夜-人蔘衝一波」，文化部長鄭麗君出席分享自己人生最衝的故事，那是在1996年台海危機時，她在法國讀書衝勁大陸大使館；不過也有浪漫的故事，就是當天她被警察逮補，在做筆錄時法國警察問她「小姐，晚上能不能請妳吃飯？」

蔡英文的選戰團隊從先前舉行「社群之夜」，都是採網路報名制，本次舉行「社群之夜-人蔘衝一波」，在報名網址發出之後，名額瞬間爆滿；主辦單位為提高出席率，一度推出第二波報名，再次瞬間爆棚。

在3日晚間活動現場，晚間7時30分開始，人群已經擠爆會場，蔡英文約於9時30分左右抵達會場。在小英競選連任辦公室發言人廖泰祥高喊，「歡迎小英總統時」，會場撒下碎紙，氣氛陷入沸騰，歡呼聲久久不斷。

鄭麗君晚間也出席活動，並上台分享自己人生最衝的一波，那是在1996年台灣第一次總統直選，大陸對台試射飛彈，當時大陸總理去法國訪問，台灣僑胞都出來遊行，並且衝進大使館。

鄭麗君說，當下她一路往上衝，到三樓把台灣不是中國一部分的布條垂放下來；當天他們被逮補，法國警察詢問她三個問題，先是問了姓名、住在哪裡，接著問她為何要闖大使館，她激昂地說，台灣不是大陸的一部分。

鄭麗君表示，這時候警察問了她第三個問題，「小姐，晚上能不能請妳吃飯？」她笑著說，這個故事是不是有點浪漫？不過她強調，每個勇敢行動的背後會有恐懼，香港公民上街頭也會害怕，台灣民主化的過程也是如此。

▼總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）

▲▼總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）

 

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