影／蔡英文社群之夜3千人尖叫「衝一波回家投票」　支持者爆棚18-45歲破八成　

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間舉行「社群之夜-人蔘衝一波」，活動採網路報名制，現場擠爆3000狂熱支持者；在她進場時，會場撒下碎紙，氣氛陷入沸騰，歡呼聲久久不斷，讓她遲遲無法展開演說。

蔡英文的選戰團隊從先前舉行「社群之夜」，都是採網路報名制，本次舉行「社群之夜-人蔘衝一波」，在報名網址發出之後，名額瞬間爆滿；主辦單位為提高出席率，一度推出第二波報名，再次瞬間爆棚。

在3日晚間活動現場，晚間7時30分開始，人群已經擠爆會場，蔡英文約於9時30分左右抵達會場。在小英競選連任辦公室發言人廖泰祥高喊，「歡迎小英總統時」，會場撒下碎紙，氣氛陷入沸騰，歡呼聲久久不斷。

▼總統蔡英文社群之夜。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文走上台之後，歡呼聲依然持續，讓她一直無法展開演說，此時廖太翔再次跳出來高喊，「我們尖叫聲不要停！小英！2020台灣要贏！1月11，回家投票！」，現場支持者情緒直逼最高點。

在音樂告一段落，蔡英文開玩笑地說，「謝謝，我要開始講話了，再不讓我講話，我要喝苦茶了，你們很像我今天在桃園的客家鄉親，不知道是來叫給我聽，還是來聽我講話的，不過我還是很感激的」。

蔡英文說，今天這場很特別平均年齡可能是最低的一場，幕僚告訴她，18到45歲的支持者佔了83%；此時現場開始有民眾高喊，「小英我愛妳！」，群眾再次不間斷地歡呼，打斷她的演說。蔡英文笑說，「今天再這樣下去，要怎麼結束呢？大家要配合一下，這已經是接近我要上床的時間了」。

▲▼蔡英文社群之夜。（圖／翻攝蔡英文臉書）