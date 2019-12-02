黃國昌提「砂石案」4大關鍵問題：李佳芬家族擺明想「圈地變為私有」





▲黃國昌「韓李家族蓋堤圈地掠奪國有資源大事記」。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

記者袁茵／台北報導

立委黃國昌11月28日晚間指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調。黃國昌2日表示，財政部2日質詢時，已經證實2000年新提防圈出的地在登記為國有財產後，遭李佳芬家族長期非法占有，並提出4個關鍵問題，認為「李家擺明想將圈地變為私有」。

黃國昌2日在財政委員會質詢時表示，他對於掌握政治權力的政治人物濫用權勢，然後去濫用國家資源牟取私利這事情，就非常不能容忍；雲林西螺這塊新提防在1999年蓋起來，2000年登記成國有財產，但登記之後，同年10月的空拍圖顯示，上面出現了怪手，已經變成砂石廠，想問「從2000年到2004年4月，這個國有地有沒有出租出去給任何人？」對此，財政部回應，沒有出租給任何人。

▲黃國昌財政委員會質詢資料。（圖／黃國昌辦公室提供，以下皆同）

接著黃國昌說，2000年到2004年4月，這塊國有地沒有合法租用出去，被人家占用了，那第一個問題，為什麼縱容非法占用國有地，在上面搞砂石廠的行為？是單純沒勘查，還是有特殊原因？從2002年經濟部發給國有財產署的公文寫很清楚，2002年李日貴的大通砂石股份有限公司申請把它變成礦業用地，經濟部財政部上面的函寫說，另案通知大通砂石股份有限公司辦理申租等相關事宜，代表前面沒有合法租用？對此，國產署長曾國基回應，「是的。」

黃國昌再問，第二個問題，從2002年到2005年12月有沒有合法租用？曾國基回答，「沒有。」黃國昌聽聞回應後，認為從2002年到2005年也沒有合法租用，這樣「很怪啊！財政部國有財產局對我們國有財產是怎樣管理的？人家變成礦物用地了，上面還有辦公室欸！非法占用國有地！欸！繼續縱容！縱容到2002年還不夠，繼續縱容到2005年？」

隨後黃國昌說，這個有權有勢的政治人物家族，他們要蓋砂石廠洗砂廠，把它變成礦業用地，結果變了之後發現砂石利潤下降，想要改申請休閒農場，「所以當他要做砂石場的時候，就變成礦業用地，當沒要做砂石廠的時候，又變回農牧用地？」為什麼國家財產會因為特定家族需求變來變去？

黃國昌表示，更扯的是，等到2006年10月雲林縣政府同意李家開發，李日貴隨即在2006年10月26日向國產署申請專案讓售，2007年1月國產署同意專案讓售，結果呢？曾國基回答，對方認為價格查估比較高，所以沒有來繳款，就註銷了。

黃國昌說，但註銷之後這事情並沒有停止，2008年李家是不是用「翰霖坊建設」再提出申請，要專案讓售？結果用「翰霖坊建設」申請專案讓售，國產署也准了嗎？最後他們沒買的理由是什麼？因為私法人依法不能登記為所有人，所以失敗！

另外，黃國昌也質疑，李家為了取得土地使用權，2009年4月22日向國產署申請委託經營，在民意代表介入下，國產署於同年7月7日同意委託經營，契約達十年；然而2014年李家未完成籌設，雲林縣政府廢止開發計畫，可是國有財產署並未依法終止委託經營，仍任令李家占有，直到2019年7月12日向國產署終止委託經營契約，今年8月才追回土地。

最後，黃國昌提出4大關鍵問題，第一，為何縱容李家長期非法占有國有土地牟取私利？第二，為何總是配合李家的用地需求，不斷變更地目？第三，李家擺明想將圈地變為私有，這其中是誰在幫忙撐腰？第四，2010年通過的開發計畫，在2014年就遭到廢止，為何到2019年才終止契約、要求返還土地？

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