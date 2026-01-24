人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

▲一票人現在依舊超愛吃雷神巧克力。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

當年超夯！一名網友表示，發問有哪些東西當年爆紅、如今退燒，但自己仍不離不棄，他點名10多年前紅遍全台的雷神巧克力，當年人人都買過，而他至今依然超愛吃。貼文引發共鳴，不少人也認證雷神好吃，還點出Candy Crush、旅行青蛙、肉桂捲、厚奶茶等懷舊清單，留言區瞬間變成回憶殺。

一名網友在Threads好奇發問，有什麼東西（包括食物、服務、產品）當年瘋到不行，但後來漸漸人氣退燒，「但你還是不離不棄的嗎？」

原PO則先回答，就是2014年引發全台民眾搶買、囤貨的雷神巧克力，至今他還是超愛吃，主要是甜度剛剛好，「到現在去日本都還是會找不同口味來試，每次台灣打折我都會爆買！」

文章一出，一票網友也點頭，雷神巧克力，「我也還在愛吃雷神巧克力，尤其是那種一塊一塊的，吃起來的口感比一片一片的爽」、「雷神巧克力我到現在都還是去超商一把抓」、「雷神真的超好吃欸，日本買很便宜，我都會買一堆來吃」、「論巧克力餅乾，超商賣的真的少有比雷神好吃的」、「雷神真的是原味就超級無敵讚，藍色包裝的奶油風味也很好吃，去日本真的必買！俗到不行」。

Candy Crush玩不膩、厚奶茶也喝不膩

除了雷神巧克力，也有許多昔日爆紅的事物被網友點名，「Candy Crush沒移除過，目前9572關」、「還在玩旅行青蛙」、「菇菇栽培」、「髒髒包，但是它離我而去QQ（原物料漲價）」、「肉桂捲！疫情的時候真的突然爆紅」、「清玉的翡翠檸檬」、「部落衝突野豬騎士來～囉」、「Yahoo信箱算嗎」、「義美厚奶茶，去好市多還是會買，真的好喝，跟自己拿紅茶加牛奶的味道不一樣」、「絕對是厚奶茶」、「葡式蛋塔」。

▼還有人仍在回購好市多厚奶茶。（圖／記者董美琪攝）

