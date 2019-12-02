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黃國昌爆韓國瑜「岳婿同心」盜採砂石…韓辦提告：當韓是「選戰提款機」

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▲▼韓辦北檢告黃國昌。（圖／記者羅志華攝）

▲黃國昌爆料韓國瑜在1998年擔任立委期間，替岳父的砂石事業關說，雙方連日來攻防不斷，韓辦發言人葉元之（左）12月2日陪同律師，至北檢按鈴提告。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

立委黃國昌於11月28日晚間，爆料韓國瑜岳父於1998年間在行水區盜採砂石，並由時任立委、現任國民黨總統參選人韓國瑜，幫忙關說、協調；韓辦發言人葉元之在律師陪同下，於12月2日至北檢按鈴提告妨害選舉罪。至於韓國瑜岳父在會議記錄中，稱「韓國瑜看他賺了2個月，所以要選立委」，葉元之澄清內容遭斷章取義，但韓國瑜當時參與協調，將岳父違法占用開發為砂石場的地，以新堤防圈起來，這究竟是不是「岳婿同心」令人懷疑。

葉元之今日火力十足，在受訪前暖場時，就狠酸黃國昌吃女學生、不敢競選立委連任，稱黃國昌的模式就是「講個故事、倒果為因，再丟2個文件，就說有這件事」，葉元之更現場「來一段」，「那我可不可以講，從前從前有個黃老師，他很想吃女學生，所以去當老師」、「然後我丟2個他跟女學生的曖昧對話，就說『你看！有這件事』，我就覺得大家為什麼會被他騙」。

韓國瑜委任律師表示，意圖使人不當選而散布謠言，是妨害選舉的行為，黃國昌委員不管是在記者會、臉書以文字或其他方式，稱韓國瑜岳父有特權、賺取暴利，但韓國瑜岳父的砂石場最後根本收掉了；律師認為，黃國昌用不實訊息打擊參選人名譽，已構成妨害選舉罪。

葉元之則重砲開嗆，指黃國昌為了挽救時代力量，將韓國瑜當成「選戰提款機」，更在網路上像個鄉民酸言酸語，痛批「鄉民把黃國昌譽為戰神，沒想到他晚節不保，為了搶救選情，講話越來越不入流，我覺得很可悲」。

葉元之澄清，黃國昌所拿出來的會議紀錄，都是韓國瑜基於民代職責，所辦理的選民服務，卻被抹黑成特權關說，還原整個事情經過，我們沒有盜採砂石；葉元之再批，黃國昌之前打私菸案被綠營唾棄，現在藉打藍營爭取綠營認同，這根本是在「刷存在感」，完全是一種選舉操作，若韓國瑜還要為這種事與他辯論，其他事情根本不用做了。

對當時韓國瑜是否在看了岳父的砂石生意，才因利益而參選立委，葉元之認為此事完全被扭曲，還原整段發言，韓國瑜岳父前面是在講砂石沒那麼好賺，不像外界說的「3個月賺6億」，韓國瑜去選立委，根本不是覺得岳父「很好賺」。葉元之表示，事情已說得很清楚「裝睡的人叫不醒」，未來不會再理會黃國昌。

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