真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

傳奇攀岩家霍諾德原定今（24日）挑戰「徒手攀登」台北101大樓，卻因細雨攪局延至明日上午9時。許多人也好奇，難道霍諾德真的不會感到害怕？事實上，他早在10年前就接受過功能性磁振造影（fMRI）掃描，結果發現霍諾德處理恐懼的方式與常人截然不同，他的大腦在面對威脅時，幾乎不會產生反應。

杏仁核冷感？ 大腦掃描揭露「不怕死」真相

根據Newsweek報導，霍諾德早在2016年就接受過認知神經科學家約瑟夫（ Jane Joseph）的腦部掃描研究，當時研究重點在於大腦中的「杏仁核」（Amygdala），這是負責偵測潛在威脅、觸發情緒反應與壓力的核心區域。

研究結果發現，雖然霍諾德的大腦結構與常人無異，但在面對足以誘發強烈恐懼的影像刺激時，一般受試者的杏仁核會劇烈活動，霍諾德的杏仁核卻幾乎沒有反應。

約瑟夫指出，這可能是他的杏仁核天生反應層級較低，也可能是他的「前額葉皮質」（Prefrontal cortex）調節系統過於強大，能夠完全壓制恐懼訊號。

是天賦還是苦練？霍諾德：我只是習慣了

倫敦大學學院（UCL）情感大腦實驗室主任沙羅特（Tali Sharot）分析，要完成霍諾德那樣的挑戰，必須具備極低的恐懼反應，而這種特質部分來自遺傳，部分則與長期經驗有關。

針對科學界的發現，霍諾德本人在Podcast節目上表示，這並非他天生異稟，而是長期練習的結果，「只要對某種刺激接觸得夠多，你就會脫敏。所以不是我的杏仁核不運作，而是那種程度的刺激還不足以觸發它。」

霍諾德表示，「人們總愛看別人做一些奇特的事，然後說『那肯定是因為他們天生與眾不同』，但如果他們也努力練習很長一段時間，他們也能做到。」

