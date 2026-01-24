　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國五角大廈。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國五角大廈於當地時間23日公布最新年度《國防戰略》（NDS），將防衛美國本土列為首要任務，印太地區及震懾中國列為次要目標，呼籲盟友分擔更多責任。值得注意的是，此次報告隻字未提台灣，而對中國的競爭立場也明顯軟化，強調「透過力量而非衝突」維持區域軍事平衡，符合川普政府「美國優先」戰略思維。

新版NDS指出，美國國防部將本土防衛置於首位，其次才是印太地區的戰略布局，強調透過軍事實力維持區域平衡，而非主動挑釁或控制中國。報告特別提到，中國已成為全球第二強國，整體實力持續增長，儘管面臨內部經濟、人口及社會挑戰，但仍是自19世紀以來相對美國最強大的對手。

報告列出四大優先事項：一、保衛美國本土；二、在印太地區「透過實力而非對抗」威懾中國；三、要求盟友與合作夥伴承擔更多防衛責任；四、強化美國國防工業基礎。

與2022年拜登政府版本相比，新版NDS將印太地區及中國競爭置於次要位置，且首次未提及台灣。2022年報告曾4度提到台灣，指出中國脅迫鄰國的行為破壞區域穩定，而2026年版則完全未涉及。

此外，報告明確提出在第一島鏈建立、部署並維持強力拒止型防禦，並將與印太地區盟友合作，提升其集體防衛能力。文件指出，任何針對美國利益的侵略行動都將以失敗告終，傳達「不值得嘗試」的訊息。五角大廈同時強調，這些行動並非針對中國政權，而是確保中國或其他國家無法控制美國及其盟友的戰略空間。

此次NDS發布方式也與以往不同，五角大廈選擇低調發表，沒有附上國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）錄影演講，而是在東岸即將來襲暴風雪的情況下，透過電子郵件寄送給媒體。

報告的發布與白宮去年12月公布的最新版《國家安全戰略》（NSS）相呼應，重申美國戰略重心向西半球集中，聚焦國內安全與盟友分擔責任。

01/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

老闆虐殺員工！喊冤「被害變被告」　死者女兒怒揭真相
蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場
阿蘇火山搜救影像曝！　「惡魔地質」手指一劃就崩落
快訊／管麟吳季璇登記結婚！　唯美閃照曝光
洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！
婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我不孝　駕駛無法做筆錄

北美要聞國際軍武國防戰略NDS五角大廈戰爭部國防部美國印太

