懶人包／黃國昌爆韓國瑜關說砂石案！攻防一次看　關鍵人徐享崑被捕





▲韓國瑜、黃國昌。（合成圖／ETtoday攝影中心攝、記者屠惠剛攝）

記者袁茵、呂欣玫／綜合報導

立委黃國昌11月28日晚間指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調，引發外界關注，其中被他視為「砂石案關鍵人」的經濟部水資源局長徐享崑，也在1日晚間被逮捕，使砂石案事件延燒擴大。

▲黃國昌爆李佳芬家族濫權盜採砂石。（圖／翻攝自臉書）

●11月28日 黃國昌爆料砂石案

黃國昌11月28日晚間在臉書上預告「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」，直指自己接獲檢舉，韓國瑜夫人李佳芬家族，1990年代在韓國瑜擔任立法委員期間，透過濫權手段將「河川地」硬改為「浮覆地」，滿足李家採砂牟利的需求。

當晚韓國瑜競辦提出3點回應，李佳芬父親李日貴過去經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事，呼籲選舉不應針對候選人家人進行無差別的攻擊。

▲黃國昌爆料記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

●11月29日 黃國昌開記者會、韓辦發5點聲明

事隔一天，黃國昌召開記者會詳細說明砂石案，希望韓國瑜和李佳芬出面說明。但韓國瑜當天下午選擇迴避此問題，認為自認很多事情都依法，但身為總統候選人不方便講太多，所以讓發言系統來發言；而李佳芬則在晚間以氣喘為由，取消原訂要參加的彰化造勢活動。

雖然韓國瑜、李佳芬都未出面回應，但韓國瑜競選辦公室仍在11月29日晚間8點發出5點聲明，強調一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者，盼選舉回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊，或是討論三十年前舊事、冷飯熱炒。

針對韓國瑜競辦的聲明，黃國昌馬上在臉書上批評「可笑」，「有膽就站出來吧！面對面、攤開資料、公開辯論！」

▲黃國昌爆料徐享崑貪污沒有關到死，還囂張趴趴走。（圖／翻攝黃國昌臉書）

●11月30日 黃國昌召開二次記者會、爆砂石案關鍵人徐享崑、韓國瑜發毒誓

砂石案延燒到11月30日早上，韓國瑜發下毒誓，「當選後我若貪污，放棄假釋把我關到死！」黃國昌則是在當天下午召開記者會，批評韓國瑜競選辦公室11月29日的5點聲明模糊焦點，質疑對方「是不是有文字閱讀障礙」、「1999到2002年的砂石地是否為合法占有？」

到了晚上，黃國昌再爆出「砂石案關鍵人」，也就是當時辦理堤防工程的經濟部水資源局長徐享崑，痛批徐享崑在擔任國大代表與自來水公司董事長期間，涉及多起貪污案件，分別在2007年判刑7年2月、2017年判刑8年確定，然而現在卻到處趴趴走，離譜至極！若真的有心，與其發什麼「貪污就關到死」的誓，不如趕快完成相關修法改革，才是正辦。

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

●12月1日 韓辦揚言告黃國昌、黃國昌召開第三次記者會、徐享崑被捕

黃國昌緊咬砂石案不放的行為，使韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元在12月1日表示，黃國昌把政府輔導砂石業者合法化的過程曲解，已涉及違反選罷法意圖使人不當選，若不公開澄清，否則不排除照選罷法規定，提出告訴。

關於韓辦揚言提告，黃國昌同天中午臨時開記者會回應，請韓國瑜勇敢面對，別再躲在律師背後放煙霧彈。第一，他於11月28日晚上就在臉書發文說明此案背景，但遺憾韓國瑜法律顧問卻刻意將「聯管計畫」與「濫用國家資源蓋新堤防為自家砂石場圈地牟取私利」混為一談，企圖移轉焦點。

黃國昌指出，事實上新堤防所圈出的地，就是由李佳芬家族違法占用開發為砂石場，事證如此明確，韓國瑜迄今不敢誠實面對，企圖放出煙霧彈模糊焦點，十分可笑。

黃國昌表示，第二，韓國瑜的顧問聲稱「占有是永遠不可能合法的概念」，顯然是在汙辱公民社會的智商。一般法律系的學生都能分辨「有權占有」與「無權占有」，「非法占有」與「合法占有」之不同。韓辦顧問為了幫韓國瑜遮掩，竟然掰出如此欠缺基本常識的託詞，著實令人遺憾。「請問韓國瑜辦公室，如果不是非法占用堆置砂石，當初怎麼會數度遭到裁罰？」

砂石案延燒至此，韓國瑜走訪行程時終於正面回應，認為發言人系統講得很清楚，希望黃國昌有疑慮的話，趕快去檢舉，如果對方不檢舉，那就不排除提告意圖使人不當選，「我能感覺到這兩天，黃國昌他自己前後的話兜不攏。」

就在韓國瑜回應砂石案沒幾個小時，被黃國昌指控「到處趴趴走」的徐享崑，就被苗栗警方在台北木柵區查獲；而徐享崑被捕時還反問警方說，「案件不是還在上訴中嗎？」、「我心裡坦蕩蕩」。

▼黃國昌痛批韓國瑜李佳芬濫用國家資源圈地牟私利。（圖／翻攝黃國昌臉書）

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