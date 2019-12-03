「英德配」桃園拜票行程多宮廟　賴清德和神約定當選親謝

▲賴清德到桃園福元宮向信眾拜票並輔選鄭運鵬，和主神約定當選親謝。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

選舉，人要努力，嘛要神保庇！2020總統大選，民進黨正、副總統參選人蔡英文、賴清德3日抵桃園，爭取選民支持，並分別為黨提名立委參選人黃世杰、蔣絜安、鄭寶清、鄭運鵬輔選。蔡英文於桃園龍安祠、平鎮建安宮參香，向信眾推荐鄭寶清、蔣絜安；賴清德於福元宮和信眾約定只要「英德配」和鄭運鵬都高票當選，一定再來謝神恩！

▲蔡英文到桃園區龍岡里龍安祠參香，並為鄭寶清輔選。（圖／翻攝自網路）

2020大選，喊出要為民進黨總統參選人蔡英文拚連任，在桃園開出好成績的市長鄭文燦，3日下午行程緊湊，陪同蔡英文到桃園區參訪龍岡社區發展協會的社區關懷據點，並到里內的龍安祠參香，向選民推薦該選區的黨提名第四選區立委參選人鄭寶清。

陪同的市長鄭文燦指出，鄭寶清是最幹練、有經驗的立委，為地方爭取建設預算、用心改善市民生活，不只桃園建設顧得好，在孩童成長、育兒政策也提出很多辦法，籲請選民讓中央、地方合作連一線，支持鄭寶清！

接著，蔡英文轉往第二選區出席新屋區小英後援會成立大會，為黨提名立委參選人黃世杰輔選，強調黃世杰學經歷佳，是優秀的立委人選；隨後，前往平鎮區建安宮參拜，再出席蔣絜安龍潭競選總部成立大會授旗。

蔡英文到桃園的拜票及輔選行程，安排參拜地方宮廟，爭取信眾支持，而副手賴清德亦於陪同第一選區立委參選人鄭運鵬參訪亮羽洗衣庇護工廠、出席蘆竹區挺小英後援會，也到桃園福元宮參香祈福。賴清德說，福元宮總幹事告訴他，福元宮百年來，從來沒有總統級以上的人物來到該宮，賴清德向信眾表示，只要2020「英德配」和鄭運鵬都高票當選，一定再來跟主神保安廣澤尊王答謝！

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