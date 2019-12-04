影／蔡英文招募1萬7000「英眼部隊」　史上首次大規模報票活動

▲總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間在「社群之夜-人蔘衝一波」上，正式宣告招募1萬7000名「英眼部隊」，參加明年1月11日大選的報票部隊，這將是台灣總統大選史上，首次有大規模的報票活動。

蔡英文的選戰團隊從先前舉行「社群之夜」，都是採網路報名制，本次舉行「社群之夜-人蔘衝一波」，在報名網址發出之後，名額瞬間爆滿；主辦單位為提高出席率，一度推出第二波報名，再次瞬間爆棚。

在3日晚間活動現場，晚間7時30分開始，人群已經擠爆會場，蔡英文約於9時30分左右抵達會場。在小英競選連任辦公室發言人廖泰祥高喊，「歡迎小英總統時」，會場撒下碎紙，氣氛陷入沸騰，歡呼聲久久不斷。

蔡英文也在活動中宣告，透過官方Line群組招募1萬7000名的「英眼部隊」，發起報票的活動，而這也是台灣總統大選史上，第一次大規模的報票活動。

面對2020年的選戰，蔡英文表示，她不會忘記自己的承諾，只是需要多一點時間來完成她答應的事情；接下來的四年，她承諾要讓台灣經濟轉型、社會照顧可以達到先進國家標準、主權和民主要繼續保護。

▼總統蔡英文社群之夜。（圖／記者陶本和攝）



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