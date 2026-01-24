50歲噁男性侵老闆10歲孫女！拍片存雲端曝光　4歲妹妹也受害

▲50多歲莊男從2016年就對老闆的小孫女伸狼爪，9年後犯行才曝光。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義莊姓男子年紀超過50歲，卻對他老闆的一對未成年孫女伸狼爪，從姊姊10歲時就與她性交多次並拍攝性影像，又拍攝年僅4歲的妹妹使用按摩棒的影片，並將這些性影像傳到GOOGLE雲端帳戶，被美國國家失蹤及受剝削兒童中心（NCMEC）發現通報，莊男多年犯行才曝光。嘉義地院審理後，依他對於未滿14歲之女子為性交罪、拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號罪等17罪，將莊男合併處9年6月徒刑。另外還發現他電腦裡有不明少年性影像，也另處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，莊男受雇於受害小姊妹的外婆，2016年時，他明知姊姊年僅10歲，卻在沒有違反她意願的情況下，將姊姊帶到住處、摩鐵等地，以按摩棒等方式多次與她性交並拍下過程，直到姊姊滿12歲，莊男仍繼續拍攝姊姊的性影像，莊男甚至連年僅4、5歲的妹妹也不放過，於2021、2022年間拍攝妹妹使用按摩棒的影片。

莊男將部分性影像上傳到他的Google雲端帳戶，經NCMEC發現通報，警方循線於去年2月25日到莊男家搜查，查到17部小姊妹的性影像，以及不詳制服少女的猥褻影片，莊男只能坦承犯行。

嘉義地院審理，法官認為莊男罔顧人倫，對小姊妹身心造成嚴重傷害，審酌莊男已和被害人達成和解等情，依莊男犯11個對於未滿14歲之女子為性交罪，4個拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號罪、2個拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，合併處9年6月。另犯1個無正當理由持有少年性影像罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。