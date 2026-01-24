「國共論壇」轉型為智庫交流　時程延至2月初舉行

▲鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

長達快10年未舉辦的「國共論壇」先前傳出本月27日至29日將重啟，但據悉雙方針對內容與形式等，將有可能延到2月初再舉行；此外，這次的論壇也因籌備時間較短，雙方可能改為雙方智庫參訪交流的形式，據悉，雙方下週就將對外發布交流詳細訊息。

對於「國共論壇」到底何時舉行，鄭麗文20日拜會前總統馬英九後表示，希望在兩岸兵凶戰危、全世界都高度關注兩岸關係的時候，國民黨要負起這個歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸關係融冰，紓解台海緊繃的情勢，至於「第一次智庫交流論壇」活動在確定後，國民黨會在第一時間召開記者會向外公布。

大陸國台辦發言人彭慶恩21日也說，願與國民黨加強交流交往，保持良性互動；至於何時舉辦國共智庫交流論壇，他稱，「如果有新的情況，我們將即時發布」。

據了解，這場在鄭麗文上台後國、共首度恢復的交流活動，議題將設定在人工智能、防災、低碳永續產業發展等非政治性領域。知情人士透露，該論壇名稱有可能不會叫「國共論壇」，就如同鄭麗文對外所表達的「智庫交流論壇」，而時間也不會安排在1月底，應延至2月初，論壇細節確定後，雙方下週就將舉行記者會對外說明。

