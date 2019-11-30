小英、吳怡農掃街擠爆菜市場！擁擠爆口角　蔡英文：大家很熱情盼下次做更好

▲總統蔡英文陪吳怡農、許淑華掃街。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文30日陪同民進黨立委候選人吳怡農、許淑華到南京公寓市場掃街拜票。小英人氣超夯，再搭配同樣聲量驚人的吳怡農，讓現場民眾超嗨、擠爆菜市場。不過，也因為人潮湧起，出現零星口角。蔡英文受訪時表示，大家都很熱情，但也希望下次有機會能做得更好。

蔡英文30日一早十點半和吳怡農、許淑華，以及台北市議員張茂楠現身市場掃街拜票。現場民眾知道總統要來超嗨，滿滿人潮擠著要和總統拍照和握手。不過，一早市場買菜民眾也不少，有支持者就與買菜民眾發生口角。

蔡英文受訪時表示，這次是很久以來第一次到菜市場掃街，可以感覺到跟人民面對面得感覺滿好得，許淑華和吳怡農的情況都很好，雖然選區有不少困難要克服，但感覺的到這一次民進黨很有機會。

針對掃街造成市場壅擠，蔡英文說，今天掃街過程中民眾確實很熱情，也讓整個菜市場有些壅擠，希望下一次有機會把它處理更好。

蔡英文致詞時則表示，今天很高興看到許多小朋友在現場，我們有一個政策就是希望0-6歲小朋友，可以得到國家更好的照顧。預計未來四年，將育兒津貼從每月2500增加到5000，同時準公共化、公共化幼兒園也會增加到3000班，讓孩童進入公共化幼兒園能夠更簡單，這是我們希望能進一步的共同分擔，年輕人養兒育女的負擔。